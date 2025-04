1 Ab zum Feiern: Das Ticket für das Final Four im Pokal gelöst haben die B-Jugend-Mädels der HSG Hossingen/Meßstetten. Foto: Seidel

Die weibliche B-Jugend der HSG Hossingen-Meßstetten qualifiziert sich mit einem Auswärtserfolg beim TV Nieder-Olm für das Final Four im Pokalwettbewerb. Zum Abschluss wartet ein Top-Duell.









B-JUGEND BUNDESLIGA TV Nieder-Olm – HSG Hossingen-Meßstetten 23:31 (12:18). Am frühlingshaften sicherten sich die Mädels vom Heuberg endgültig den Platz an der Sonne der JBLH-Pokal-Südstaffel und zogen mit ihrem Sieg gegen den TV Nieder-Olm ins Final Four ein.