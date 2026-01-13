Handball: Strölin folgt beim TVW auf Euchner

Felix Euchner hört beim Handball-Oberligisten TV Weilstetten nach dieser Saison als Cheftrainer auf. In Co-Trainer Mario Strölin wird bereits sein Nachfolger präsentiert.
n der aktuellen Saison könnte es sportlich kaum besser aussehen. Mit den punktgleichen Mannschaften der SG Kenzingen/Herbolzheim und der Drittliga-Reserve der SG Pforzheim/Eutingen (alle 15:11-Zähler) platzieren sich die Handballer des TV Weilstetten nach den ersten 13 Ligaspielen auf Platz drei der Tabelle ein. Doch zur neuen Saison wird es bei den „Füchsen“ auf der Kommandobrücke eine Veränderung geben.