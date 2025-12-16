Handball: So hat es der Sulzer Otto Köhler in das australische Nationalteam geschafft

Otto Köhler ist im Nationalkader der australischen Handballmannschaft. Für den Sulzer kam die Nominierung unerwartet – nun steht das erste große Turnier bevor.
Im Juni erst war Otto Köhler nach Australien gezogen, wo er Luftfahrtmanagement studiert. Gleichzeitig war dem leidenschaftlichen Handballer, der zuvor für die HSG Neckartal aktiv war, klar, dass er schnell wieder in einer Mannschaft spielen will. Nach einigen Monaten im Team der Queensland University ist der 20-Jährige nun für die Australische Nationalmannschaft nominiert und wird im Januar in Kuwait an den Asiatischen Meisterschaften teilnehmen.