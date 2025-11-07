Handball: SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell will vorne bleiben
Laura Imensek ist mit der SG HCL in Stuttgart gefordert. Foto: Wurster

Die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell will am Samstag in Stuttgart ihre Tabellenführung verteidigen. Einfach wird das aber nicht werden.

HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See Stuttgart – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell (Samstag, 17.30 Uhr, Schulzentrum Stuttgart-Neugereut). Nach zwei spielfreien Wochenenden steht für die noch ungeschlagenen Landesliga-Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell an diesem Samstag die nächste Partie an. Dann geht es für die Mannschaft zum Auswärtsspiel gegen die HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See Stuttgart. Keine leichte Aufgabe, wenn man das Trainer-Duo Jürgen Kost und Torsten Kleinertz befragt. Beide rechnen mit einem starken Gegner, der mit 6:2 Punkten gut in die Saison gestartet ist.

 

Eine große Chance

„Für mich ist es ein Topspiel und eine große Chance, uns in der Spitzengruppe festzusetzen. Wir werden einen sehr guten Tag brauchen und eine geschlossene Mannschaftsleistung“, analysiert Kleinertz die kommende Aufgabe. Genau da liegt in seinen Augen aber auch der Reiz: „Es sind gerade solche Spiele, für die man als Team arbeitet und trainiert.“ Den Schlüssel zum Erfolg dürfte wie zuletzt in der starken Abwehr und dem schnellen Tempospiel der SG HCL liegen. Dazu kommt für Coach Kost noch die Konzentration: „Wir brauchen volle Konzentration über 60 Minuten, damit wir möglichst wenige technische Fehler machen. Außerdem müssen wir nach uns schauen, nicht nach dem Gegner.“

Zwei Spielerinnen fehlen

Nicht ganz ungelegen kommen da auch die zwei spielfreien Wochenenden, die das Team zum Regenerieren und Auskurieren von kleineren Blessuren nutzen konnte. Fehlen werden dem Team am Samstag somit nur Johanna Bayer und Isabella Micelotta, die sich im letzten Spiel eine etwas hartnäckigere Verletzung zugezogen hat.

 