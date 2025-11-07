Handball: SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell will vorne bleiben

Eine große Chance

„Für mich ist es ein Topspiel und eine große Chance, uns in der Spitzengruppe festzusetzen. Wir werden einen sehr guten Tag brauchen und eine geschlossene Mannschaftsleistung“, analysiert Kleinertz die kommende Aufgabe. Genau da liegt in seinen Augen aber auch der Reiz: „Es sind gerade solche Spiele, für die man als Team arbeitet und trainiert.“ Den Schlüssel zum Erfolg dürfte wie zuletzt in der starken Abwehr und dem schnellen Tempospiel der SG HCL liegen. Dazu kommt für Coach Kost noch die Konzentration: „Wir brauchen volle Konzentration über 60 Minuten, damit wir möglichst wenige technische Fehler machen. Außerdem müssen wir nach uns schauen, nicht nach dem Gegner.“