Handball: SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell will vorne bleiben

Die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell will am Samstag in Stuttgart ihre Tabellenführung verteidigen. Einfach wird das aber nicht werden.
HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See Stuttgart – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell (Samstag, 17.30 Uhr, Schulzentrum Stuttgart-Neugereut). Nach zwei spielfreien Wochenenden steht für die noch ungeschlagenen Landesliga-Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell an diesem Samstag die nächste Partie an. Dann geht es für die Mannschaft zum Auswärtsspiel gegen die HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See Stuttgart. Keine leichte Aufgabe, wenn man das Trainer-Duo Jürgen Kost und Torsten Kleinertz befragt. Beide rechnen mit einem starken Gegner, der mit 6:2 Punkten gut in die Saison gestartet ist.