Handball: SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell spielt unentschieden in Stuttgart

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell sind nach ihrem 24:24 in Stuttgart weiter ungeschlagen.
HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See Stuttgart – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 24:24 (10:12). In einem spannenden Spiel auf Augenhöhe konnten die Landesliga-Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell auswärts einen Punkt entführen. Gegen die erwartet starke HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See Stuttgart fehlte dem Team aus dem Nagoldtal teils die gewohnte Spritzigkeit – dafür war der Kampfgeist von der ersten bis zur letzten Minute spürbar. Das betont auch Trainer Jürgen Kost nach dem Spiel: „Großes Lob an die Mannschaft, das war eine gute Leistung. Und wieder hat man allen Spielerinnen angemerkt, dass sie füreinander spielen und kämpfen.“