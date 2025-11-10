Handball: SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell spielt unentschieden in Stuttgart

HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See Stuttgart – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 24:24 (10:12). In einem spannenden Spiel auf Augenhöhe konnten die Landesliga-Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell auswärts einen Punkt entführen. Gegen die erwartet starke HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See Stuttgart fehlte dem Team aus dem Nagoldtal teils die gewohnte Spritzigkeit – dafür war der Kampfgeist von der ersten bis zur letzten Minute spürbar. Das betont auch Trainer Jürgen Kost nach dem Spiel: „Großes Lob an die Mannschaft, das war eine gute Leistung. Und wieder hat man allen Spielerinnen angemerkt, dass sie füreinander spielen und kämpfen.“

Zu Beginn brauchte die SG HCL einige Minuten, um im Angriff auf Betriebstemperatur zu kommen. Gut also, dass zumindest die Abwehr gewohnt sicher stand. Nachdem die erste Unsicherheit abgelegt war, drehte die SG HCL einen anfänglichen Rückstand von 2:4 (8.) binnen zwei Minuten zu einem 5:4-Vorsprung. In den folgenden Minuten entwickelte sich eine enge Partie, bei der vor allem die Abwehrreihen und Torhüterinnen auf beiden Seiten Akzente setzen konnten. „Großes Lob an unsere beiden Torhüterinnen, die haben ein Super-Spiel gemacht“, hob Kost hervor.

Start verschlafen

In die Kabinen ging es für die SG HCL mit einer 12:10-Führung, den Start in die zweite Hälfte verschlief man aber. Die Stuttgarterinnen erzielten die ersten drei Tore, ehe HCL-Linksaußen Chiara Elsche dreimal in Folge einnetzte und ihr Team damit wieder in Führung brachte. Der Rest des Spiels ist schnell erzählt: Die SG HCL legte meist einen Treffer vor, Stuttgart gelang der Ausgleich. Zwanzig Sekunden vor Schluss, beim Spielstand von 24:23 zugunsten der SG HCL, nutzten die Gastgeberinnen ihre letzte Auszeit. Im anschließenden Angriff entschied das Schiri-Gespann auf einen Strafwurf, den HSG-Spielerin Lisa Niklaus sicher zum 24:24-Endstand verwandelte.

Wieder ein Topgegner

„Mit dem Siebenmeter am Ende bin ich zwar nicht ganz einverstanden, das war in meinen Augen davor ein Schrittfehler. Insgesamt haben wir aber bei einem starken Gegner ein verdientes Unentschieden geholt, und das auch noch auswärts“, zeigt sich Kost zufrieden und fand: „Mit einer etwas besseren Chancenverwertung wäre sogar ein Sieg drin gewesen.“ Grund zu Freude ist bei einem Blick auf die Tabelle allemal berechtigt: Mit 9:1 führt die SG HCL die Tabelle ungeschlagen an und kann selbstbewusst zum nächsten Auswärtsspiel reisen. Mit dem HC Schmiden/Oeffingen II wartet dann am Samstag erneut ein Topgegner, der dem Team aus Calw alles abverlangen wird.

SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell: Sinah Maidorn, Hülya Uzuner (beide im Tor), Franca Benz (10/2), Chiara Elsche (4), Annika Volkmer (4), Melina Hesse (3), Kim Gerisch (2), Simone Pühl (1), Lina Strecker, Alisa Conzelmann, Ellen Lenk, Laura Imensek.