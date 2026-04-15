Handball: SG HCL verliert Spitzenspiel in Weinstadt

Die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell verliert das Landesliga-Topspiel in Weinstadt, hat aber noch alle Titel-Chancen in der eigenen Hand.
SG Weinstadt II – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 29:25 (18:16). Im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel der Handball-Landesliga mussten sich die Frauen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell der SG Weinstadt II mit 25:29 geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigte der Tabellenführer über weite Strecken eine starke Leistung und bewies einmal mehr großen Kampfgeist bis zum Schlusspfiff.