Handball SG Dornstetten: Sviatlana Hanzel hofft, dass dieser Traum sich noch erfüllt

1 Sviatlana Hanzel (in Weiß) – hier im Spiel gegen TuS Ottenheim – spielt sein 2010 bei der SG Dornstetten. Foto: Axel Klisch

Sviatlana Hanzel gehört zu den Leistungsträgerinnen bei den Handballerinnen der SG Dornstetten. Allerdings muss die SG aktuell auf die 40-Jährige verzichten. Offen ist, ob sie wieder spielen wird.









Seit 2010 ist Sviatlana Hanzel fester Bestandteil der SG Dornstetten. Aktuell spielen die Handballerinnen in der Oberliga Südbaden. Am Samstag (17 Uhr) geht es gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach II mit dem Ligageschehen weiter. Allerdings ohne Hanzel, denn die 40-Jährige hat sich Anfang November in der Partie gegen Allensbach einen Kreuzbandriss zugezogen und fehlt ihrem Team nicht nur aufgrund ihrer Qualitäten als Spielmacherin.