Handball: SG-Damen siegen zuhause

Die SG Dornstetten besiegte in der Frauen-Oberliga ihre Gäste aus Herrenberg souverän mit 31:23 – trotz einer Schwächephase in der ersten Halbzeit.

Die SG Dornstetten hat am Samstagabend in der Frauen-Oberliga vor den Augen von 250 Zuschauern in der Riedsteighalle einen überzeugenden 31:23-Erfolg gegen die SG H2Ku Herrenberg gefeiert. Nach einem starken Start mit einer frühen 5:2-Führung schlichen sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit jedoch einige Unaufmerksamkeiten und technische Fehler ein. Herrenberg nutzte diese konsequent aus und ging zur Pause knapp mit 13:12 in Führung. „Wir haben uns in dieser Phase selbst das Leben schwer gemacht“, ärgerte sich Kapitänin Alissa Lohmüller, die mit elf Treffern am Ende die beste Torschützin des Abends war.

Starke Kim Winkler Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Dornstetten wie ausgewechselt. Mit einer deutlich aggressiveren und kompakteren Abwehr sowie druckvollen Angriffen setzte die SG ihre Gäste zunehmend unter Druck. Torhüterin Kim Winkler brachte mit einer Parade nach der anderen die Herrenberger Angreiferinnen zur Verzweiflung und verlieh ihrer Mannschaft die nötige Sicherheit.

Beflügelt von dieser Rückendeckung legte die SGD zwischen der 47. und 53. Minute einen entscheidenden 6:0-Lauf hin. „Ein großes Lob geht an unsere Abwehr und unsere Torhüter, das hat heute richtig gut funktioniert“, betonte Trainer Vejlko Saula. „Genau dort hatten wir in der Vorbereitung unseren Schwerpunkt gesetzt“.

„Wichtiges Signal“

Am Ende stand ein klarer 31:23-Heimsieg zu Buche, mit dem die SG Dornstetten ein Ausrufezeichen in der Liga setzte. „Dieser Sieg ist für uns ein wichtiges Signal, dass wir auch in engen Spielen zurückkommen und Stärke zeigen können“, fasste Lohmüller zusammen. Auch Saula zeigte sich hochzufrieden: „Besonders freut mich der Wille und der Einsatz der gesamten Mannschaft“.

Nun gilt es, sich zu erholen, denn bereits am kommenden Sonntag wartet das Auswärtsspiel beim TSV Denkendorf. Nach der starken zweiten Halbzeit gegen Herrenberg will die SGD auch auswärts Selbstvertrauen tanken. Im Training liegt der Fokus in dieser Woche auf der Aufarbeitung der ersten Halbzeit, um in Denkendorf von Beginn an hellwach zu sein.

Aufstellung

SG Dornstetten: Tamara Selenski (im Tor), Giulia Cusa (1), Lea Schulz, Lara Wegenast (2), Veronica Seifert (4), Alissa Lohmüller (11), Leni Langer, Christine Kaiser (3), Samira Huber, Clara Reiß (9/2), Katharina Böttcher (1), Gina-Maria Cusa, Kim Fischer (im Tor).