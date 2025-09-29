Handball: SG-Damen siegen zuhause

Die SG Dornstetten besiegte in der Frauen-Oberliga ihre Gäste aus Herrenberg souverän mit 31:23 – trotz einer Schwächephase in der ersten Halbzeit.
Die SG Dornstetten hat am Samstagabend in der Frauen-Oberliga vor den Augen von 250 Zuschauern in der Riedsteighalle einen überzeugenden 31:23-Erfolg gegen die SG H2Ku Herrenberg gefeiert. Nach einem starken Start mit einer frühen 5:2-Führung schlichen sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit jedoch einige Unaufmerksamkeiten und technische Fehler ein. Herrenberg nutzte diese konsequent aus und ging zur Pause knapp mit 13:12 in Führung. „Wir haben uns in dieser Phase selbst das Leben schwer gemacht“, ärgerte sich Kapitänin Alissa Lohmüller, die mit elf Treffern am Ende die beste Torschützin des Abends war.