1 Alle Jubeln! Zum Abschluss der Saison fuhr der VfL Nagold nochmals einen 32:24-Sieg gegen den TSV Allowa ein. Foto: Heiko Hofmann Das Saisonziel „Klassenerhalt“ haben sie locker erreicht. Dennoch fällt der Rückblick auf die zweite Verbandsliga-Runde der Nagolder Handballerinnen ehr durchwachsen aus.







Dieser Tage zieht es Nagolds Handballerinnen wieder gen Malle. Der Saisonabschluss wird dort gefeiert. Partytechnisch spielen sie also ganz oben mit. Sportlich war das in der vergangenen Saison aber nicht immer so.