Der hochkarätig besetzte S-Cup des TSV Altensteig hat am Freitag seine ersten Spiele gesehen. Der TSV Altensteig ärgert einen Favoriten.

Mit der erwarteten Niederlage für den Gastgeber begann der diesjährige S-Cup des TSV Altensteig, bei dem auch Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten seine Form testet..

Der Oberliga-Aufsteiger lieferte dem dänischen Erstligisten Mors-Thy Håndbold einen harten Fight, am Ende mussten sich die wackeren Gastgeber aber dem dänischen Giganten, der im letzten Jahr die „Håndboldligaen“ auf Platz 4 abgeschlossen hatte, mit 29:41 geschlagen geben.

Beim Debüt des neuen Trainers Alexander Hils, früherer aktiver Spieler der Altensteiger, der den erfolgreichen Nenad Gojsovic an der Auslinie abgelöst hatte, enttäuschten die Altensteiger vor einer gut gefüllten Tribüne nicht und werden nun am Samstag um 16 Uhr in der Eichwaldhalle auf den Verlierer der Partie zwischen Bundesligist TVB 1898 Stuttgart und dem Schweizer Erstligisten BSV Bern (Spiel war bei Druckbeginn nicht beendet) treffen.

Auf Mors-Thy Håndbold wartet um 18 Uhr der Sieger dieser Begegnung.