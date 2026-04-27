Handball: Rückschlag für die SG HCL im Landesliga-Titelrennen

Vor dem entscheidenden Meisterduell am Samstag gegen den HC Schmiden/Oeffingen II ist die SG HCL nun durch die Niederlage in Schwaikheim in einer schlechteren Ausgangslage.
SF Schwaikheim II – SG Hirsau/Calw/Liebenzell 29:23 (12:11). Eine ganz bittere Niederlage mussten die Landesliga-Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell beim Auswärtsauftritt in Schwaikheim hinnehmen. Gegen die SF Schwaikheim II gelang es den Nagoldtalerinnen nicht, die gewohnte Leistung abzurufen. Am Ende stand ein verdienter 29:23-Sieg für die Gastgeberinnen auf der Anzeigetafel – und die SG HCL verspielt sich somit eine gute Ausgangslage im entscheidenden Meisterduell gegen den HC Schmiden/Oeffingen II am Samstag.