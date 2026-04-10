Handball Regionalliga: Wendel-Team geht in die finale Phase

Die Regionalliga-Handballer der HSG Albstadt empfangen zum vorletzten Heimspiel dieser Saison die HSG Ostfildern. Die Gäste verfügen über wurfgewaltige Spieler.
REGIONALLIGA HERREN HSG Albstadt – HSG Ostfildern (Samstag, 20 Uhr, Mazmannhalle Ebingen). Für die Regionalliga-Handballer der HSG Albstadt geht es in die finalen Wochen. Vier Spiele sind noch in dieser Saison zu absolvieren. Nach 26 absolvierten Spielen haben die Schwarz-Roten mit 35:17 Zähler und dem daraus resultierenden zweiten Tabellenplatz den Aufstieg in die 3. Liga noch selbst in der Hand.