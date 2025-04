Mit einem 34:30 (16:16)-Sieg beim TSV 1866 Weinsberg haben sich die Männer der HSG Albstadt in der Regionalliga in die Osterpause verabschiedet.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen. Die Jungs haben das prima gemacht. Wir sind kompakt in der Abwehr gestanden und haben es Weinsberg schwer gemacht“, sagt Albstadts Trainer Dominik Koch, der Cheftrainer Andreas Wendel erfolgreich vertrat, der seine Tochter Stella mit der U17-Nationalmannschaft auf der Länderspielreise nach Frankreich begleitete.

Albstadt gerät nach Führung in ein kleines Tief

So führte die HSG in der Anfangsphase beim 6:3 (8.) mit drei Toren und hielt diesen Vorsprung auch bis zur Mitte der ersten Halbzeit. Doch dann gelang es den Hausherren, mit vier Treffern in Folge zum 10:10 (20.) auszugleichen und mit einem Doppelpack von Manuel Weber und Maximilian Zeisler zum 14:12 (25.) erstmals mit zwei Toren in Führung zu gehen. „Da hatten wir ein kleines Tief und haben vorne ein paar Chancen liegen lassen und ein, zwei technische Fehler gemacht“, erklärt Koch den Umschwung. Doch in der Schlussphase holten sich Julian Thomann per Doppelpack und Gregor Thomann mit ihren Treffern zum 16:15 die Führung zurück, ehe Weinsberg der 16:16-Halbzeitstand gelang. Das hat uns ein bisschen geärgert, da wir in der ersten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft waren“, blickt der HSG-Coach auf die ersten 30 Minuten zurück.

In Halbzeit zwei sorgt die HSG mit starker Abwehr für klare Verhältnisse

„In der zweiten Halbzeit haben wir eine richtig gute Abwehr gespielt. Wir waren sehr kompakt und haben die Räume eng gemacht. So haben wir Weinsberg immer wieder ins Zeitspiel gebracht und sind auch zu einigen Ballgewinnen gekommen“, lobt Koch. Auch im Angriff steigerten sich die Schwarz-Roten wieder. „Wir haben die Räume, die sich uns eröffnet haben, genutzt für Durchbrüche.“ Und so gelang es der HSG zu Beginn der zweiten Hälfte sich mit vier Treffer in Folge von 17:18 auf 21:18 (37.) abzusetzen. Diesen Drei-Tore-Vorsprung bauten Lasse Fuchs, Gregor Thomann per Siebenmeter und Vladimir Tadic auf 25:20 (43.) aus.

Trainer Koch attestiert eine „gute und solide Mannschaftsleistung“

In der Folge hielt die HSG ihre Führung clever. „Wir hatten viele gute Chancen. Die Jungs waren sehr diszipliniert und haben die Angriffe lange ausgespielt, bis sich die Möglichkeiten geboten haben. Wir haben von allen Positionen getroffen; fast alle Spieler haben sich in die Torschützenliste eingetragen; das spricht für die gute Mannschaftsleistung“, sagt Koch, der sah, wie seine Mannschaft den Vorsprung souverän bis zum Schlusspfiff wahrte. „Das war eine gute und solide Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg. Wir sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis und genießen jetzt die freie Woche über die Osterfeiertage.“ HSG Albstadt: Camovic, J. Mayer; J. Thomann (6), G. Thomann (11), E. Flügel (1), Ehrenfried (2), Fuchs (2), S. Flügel (2), Alilovic (5), Tadic (1), Lebherz (1), Mezger, Bänsch (3), Hartmann.