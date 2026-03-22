Handball Regionalliga: Schwarz-Rote lassen Federn

Die Handballer der HSG Albstadt verloren ihr Heimspiel denkbar knapp gegen die HSG Willstätt/Hanauerland mit 38:39 (20:20) und mussten die Tabellenführung an den gleichzeitig siegreiche TSB Schwäbisch Gmünd abgeben. Es waren turbulente Tage unter dem Mazmann. Eine Aktion von Albstadts Julian Thomann im letzten Heimspiel gegen den TSV Heiningen 1892 (35:28), sorgte im Nachgang für viel Gesprächsstoff. Heiningen forderte nachträglich Sanktionen für Thomann und eine Sperre für den Liga-Spielbetrieb. Fakt ist aber, Thomann wurde nicht gesperrt und machte gegen Willstätt/Hanauerland mit neun Treffern wieder einmal ein richtig gutes Spiel. „Das Thema ist vom Tisch“, berichtet HSG-Cheftrainer Andreas Wendel. „Es kann keine Sperre geben. Es gibt keinen Videobeweis. Alles andere bleibt intern“, so der HSG-Coach zum Gespräch, zu dem internen Gespräch mit dem HSG-Leistungsträger.

Gäste aus der Ortenau stehen unter Erfolgsdruck Für die Gäste aus der Ortenau war klar, möchte man im Aufstiegsrennen der Regionalliga Baden-Württemberg noch ein Wörtchen mitreden, sollte man auswärts beim direkten Konkurrenten unbedingt gewinnen. Bei einer Niederlage hätte man den möglichen Sprung in die 3. Liga so gut wie abhaken können.

Duell auf Augenhöhe über 60 Minuten

Wie im Hinspiel, als die HSG Albstadt in der Hanauerlandhalle einen 43:42-Sieg mitnehmen konnte, begegneten sich die beiden Mannschaften voll auf Augenhöhe und lieferten sich über die vollen 60 Minuten einen intensiven Schlagabtausch. Wie die HSG Albstadt geht Willstätt/Hanauerland mit ihren treffsicheren Außenspielern Dinko Dodig (elf Tore) und Ilia Hreblev (zehn Treffer) ein sehr hohes Tempo, verbunden mit einer hohen Trefferanzahl. Mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen zeigten sich die Ortenauer erneut sehr spielfreudig aufgelegt und erwischten den besseren Start. Nach neun Minuten führten die Gäste mit 8:5. Albstadts Trainer Wendel nahm sofort die Auszeit und stellte seine Jungs neu ein. Beim 14:14 durch Gregor Thomann waren beide Teams wieder pari. Mit dem 20:20 ging es in die Kabinen.

Gäste setzen sich ab

Nach Wiederanpfiff waren es erneut die Ortenau-Handballer, die sich nach einem Strafwurf von Hreblev beim Stand von 22:25 auf plus drei Tore absetzen konnten (38.). Viele technische Fehler und die Lücken in der Heimabwehr konnten die Gäste immer wieder konsequent zu einem Torerfolg nutzen.

Schiedsrichter greifen ein

Wie bereits im ersten Durchgang sollten sich aber Mitte der zweiten Halbzeit die beiden Unparteiischen mit mehreren strittigen Entscheidungen immer mehr zum Nachteil der Gastgeber in den Mittelpunkt setzen. Auch nach einer doppelten Zeitstrafe für die Heim-Sieben und dem Vier-Tore-Rückstand beim 33:37 (55.), schaffte es Albstadt nochmals das Spiel in der Crunch-Time spannend zu machen. In der Folge hielt es keinen Zuschauer mehr auf den Sitzen. Nach drei Toren von Julian Thomann und Lasse Fuchs arbeiteten sich die Hausherren beim 38:38 erneut heran. Für Edis Camovic kam Julian Mayer auf die Platte, der sich gleich auszeichnete. Das letzte Tor sollte aber Lorenz Schmid mit dem Treffer zum 39:38-Endstand für die Gäste erzielen.

Blaue Karte für Julian Mayer

In den Schlusssekunden wurde Julian Mayer noch disqualifiziert und sah die blaue Karte. Nach Spielende wurde Wendel deutlich und nannte die Gründe für die Heimniederlage. „Wir machen in Summe einfach zu viele Fehler. In der Abwehr laden wir den Gegner zu einfachen Toren ein und im Angriff werfen wir freie Bälle weg“, so Wendel. HSG Albstadt: Camovic, Mayer; J. Thomann (9 Tore), Menzel (2), F. Mayer (3), E. Flügel, G. Thomann (11), S. Flügel (1), Betz, Tadic, Fuchs (5), Lebherz (5), Bänsch, Alilovic (1), Hartmann.