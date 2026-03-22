Handball Regionalliga: Schwarz-Rote lassen Federn

Nach unruhigen Tagen verlieren die Männer der HSG Albstadt in der Regionalliga gegen die HSG Willstätt/Hanauerland 38:39 (20:20). Beide Referees im Mittelpunkt.
Die Handballer der HSG Albstadt verloren ihr Heimspiel denkbar knapp gegen die HSG Willstätt/Hanauerland mit 38:39 (20:20) und mussten die Tabellenführung an den gleichzeitig siegreiche TSB Schwäbisch Gmünd abgeben. Es waren turbulente Tage unter dem Mazmann. Eine Aktion von Albstadts Julian Thomann im letzten Heimspiel gegen den TSV Heiningen 1892 (35:28), sorgte im Nachgang für viel Gesprächsstoff. Heiningen forderte nachträglich Sanktionen für Thomann und eine Sperre für den Liga-Spielbetrieb. Fakt ist aber, Thomann wurde nicht gesperrt und machte gegen Willstätt/Hanauerland mit neun Treffern wieder einmal ein richtig gutes Spiel. „Das Thema ist vom Tisch“, berichtet HSG-Cheftrainer Andreas Wendel. „Es kann keine Sperre geben. Es gibt keinen Videobeweis. Alles andere bleibt intern“, so der HSG-Coach zum Gespräch, zu dem internen Gespräch mit dem HSG-Leistungsträger.