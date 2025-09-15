Handball Regionalliga: Magnus Betz zieht „Tigers“ den Zahn

Es war ein schwieriges erstes Heimspiel für die HSG Albstadt. Nick Bischoff und der VfL Waiblingen machten den Schwarz-Roten das Leben maximal schwer. Da brauchte es schon „Urgesteine“ wie Tim Bänsch, um die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Der am Samstag noch 25-Jährige und mittlerweile 26-jährige Rückraumspieler machte sich mit seiner herausragenden Leistungen selbst ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Besonders in engen Spielsituationen den Spielstand betreffend, machten seine Tore den Unterschied.

Zurück zu Nick Bischoff, der bei den „Tigers“ ein Neuzugang ist und zuvor für den TV Plochingen auflief und alle Jugendmannschaften der JSG Balingen-Weilstetten durchlaufen hat. Der 25-Jährige sagte nach dem Spiel: „Es war eigentlich ganz schön wieder hier im Zollernalbkreis zu sein. Es macht immer Spaß in der Mazmannhalle zu spielen. Es ist immer auch ein Kampf. Ich fand es war ein hartes Spiel, aber immer noch fair.“

Zurück in die Heimat

Für die Zukunft kann sich der Linkshänder durchaus vorstellen noch südlicher Handball zu spielen: „Ich bin beruflich in Stuttgart. So lange meine Freundin da noch studiert, bin ich in der Landeshauptstadt, aber in näherer Zukunft würde ich auch gerne wieder hier her kommen.“

VfL bekommt viele Gegentore

Nick Bischoff erzielte den allerletzten Treffer der Partie, welche die HSG Albstadt mit 41:35 gewann. Sein Trainer Tim Baumgart haderte vor allem mit der Abwehrleistung: „41 Gegentore ist eine Katastrophe für uns. Da stell ich mir was anderes vor.“

Sein Gegenüber auf Albstädter Seite Andreas Wendel lobte: „Das war einfach eine geile, charakterstarke Mentalitätsmonster-Mannschaft, So was habe ich im Handball selten erlebt. Es hat sich jetzt einfach ausgezahlt, dass wir in der Vorbereitung viele Verletzte hatten und wir viel probieren mussten. Die zwei Punkte waren mega wichtig.“

Neue Verantwortung

So schlüpfte Dennis Fuoß in die Rolle des Spielmachers. Elias Flügel musste im Innenblock sich gegen Nick Bischoff behaupten. Tim Bänsch, der einen absoluten Sahnetag erwischte, avancierte nach Gregor Thomann zum zweitbesten Torschützen. Ein wichtiger Faktor war auch Magnus Betz, der unplanmäßig voll zur Stelle war.