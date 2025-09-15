Handball Regionalliga: Magnus Betz zieht „Tigers“ den Zahn

Die HSG Albstadt lässt gegen den VfL Waiblingen niemals locker und triumphiert auch ohne Zwei.
Es war ein schwieriges erstes Heimspiel für die HSG Albstadt. Nick Bischoff und der VfL Waiblingen machten den Schwarz-Roten das Leben maximal schwer. Da brauchte es schon „Urgesteine“ wie Tim Bänsch, um die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Der am Samstag noch 25-Jährige und mittlerweile 26-jährige Rückraumspieler machte sich mit seiner herausragenden Leistungen selbst ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Besonders in engen Spielsituationen den Spielstand betreffend, machten seine Tore den Unterschied.