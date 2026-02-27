Handball Regionalliga: HSG nimmt Heimsieg fest ins Visier

Mit der MTG Wangen trifft die HSG Albstadt am Samstag um 20 Uhr auf einen guten Bekannten. „Wunderwaffe“ Mayer fehlt den Gästen an allen Ecken und Enden.
ALBSTADT. Mit 31:11-Punkten führt die HSG Albstadt weiter die Tabelle der Regionalliga Baden-Württemberg an. Doch die Konkurrenz aus Heiningen (30:14-Punkte), TSB Schwäbisch Gmünd (29:11), TVS Baden-Baden (29:13) sowie TuS Steißlingen (28:14) hängt den Schwarz-Roten dicht im Nacken. Um weiter von ganz oben grüßen zu können, sollten sich die Albstädter keinen Ausrutscher erlauben.