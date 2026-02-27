Handball Regionalliga: HSG nimmt Heimsieg fest ins Visier

ALBSTADT. Mit 31:11-Punkten führt die HSG Albstadt weiter die Tabelle der Regionalliga Baden-Württemberg an. Doch die Konkurrenz aus Heiningen (30:14-Punkte), TSB Schwäbisch Gmünd (29:11), TVS Baden-Baden (29:13) sowie TuS Steißlingen (28:14) hängt den Schwarz-Roten dicht im Nacken. Um weiter von ganz oben grüßen zu können, sollten sich die Albstädter keinen Ausrutscher erlauben.

HSG will alles reinwerfen „Bei dieser Ausgeglichenheit der Liga, kann es immer mal passieren, dass eine Mannschaft strauchelt. Wir werden versuchen, von Spiel zu Spiel alles reinzuwerfen“, weiß HSG-Trainer Andreas Wendel. Im nächsten Spiel dürfen sich die Albstädter aber keineswegs einen Ausrutscher erlauben. Mit der abstiegsbedrohten MTG Wangen läuft am Samstag (20 Uhr, Mazmannhalle Albstadt-Ebingen) ein alter Bekannter auf.

Allgäuer sind unter Zugzwang

Anders als bei der HSG Albstadt läuft es bei den Allgäuern überhaupt nicht. Mit 14:28-Punkten stecken MTG-Handballer richtig tief im Abstiegskampf der Liga fest und teilen sich mit dem punktgleichen TV Neuhausen/Erms den vorletzten Tabellenplatz. Nur der TSV Blaustein (2:42) und der TV Plochingen (6:36) können eine schlechtere Bilanz aufweisen. Wangen kämpft um jeden Punkt. Zuletzt musste man die Hofbühlhandballer des TV Neuhausen in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Während Neuhausen nach ihrem Trainerwechsel unerwartet drei Siege in Folge einheimsen konnte, warten die Allgäuer seit drei Spielen auf etwas Zählbares. Am letzten Wochenende enttäuschte die MTG mit einer harmlosen Vorstellung und unterlag vor heimischem Publikum mit 14:35 gegen den TuS Steißlingen.

Der MTG fehlt der Torgarant

Seit Wochen fehlt den Wangenern ihre Wunderwaffe Aaron Mayer. Der kongeniale Spielmacher der MTG Wangen verletzte sich Mitte November des Vorjahres im Heimspiel gegen den TSV Weinsberg ohne Freundeinwirkung schwer und fällt aufgrund eines Achillessehnenrisses womöglich bis Saisonende aus. „Er ist bei ihnen der Dreh- und Angelpunkt. Mit ihm fehlt bei ihnen der Entscheider und Torgarant. Die letzten Wochen hatten sie richtig schwere Gegner gehabt und sind immer wieder ins Hintertreffen geraten. Sie befinden sich im Abwärtsstrudel und bekommen durch die Serie von Neuhausen wieder richtig Druck. Sie stecken im Abstiegskampf und das macht sie gefährlich. Sie werden mit Sicherheit mit viel Wut im Bauch trainieren und sich gut auf uns vorbereiten“, ist sich Wendel sicher und ergänzt: „Uns liegt Wangen. In den vergangenen fünf Partien hatten wir keine Probleme. Alle Duelle gingen bisher an uns. Diesen Trend wollen wir fortsetzen.“ Unter der Woche kämpften einige Spieler mit Erkältungssymptomen. Bis zum Spieltag sollten aber alle wieder fit sein.