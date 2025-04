„Wir wollen aus Weinsberg zwei Punkte mitnehmen und uns danach gut in die Osterpause verabschieden“, offenbart der Albstädter Co-Trainer Dominik Koch den Matchplan für das zweite Auswärtsspiel in Folge.

Trotz Niederlage vieles gut gemacht

Zuletzt setzte es für die Schwarz-Roten beim TSV Blaustein eine bittere 36:37-Niederlage. „Wir haben dort vieles gut gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. In der ersten Hälfte haben wir aber viel zu viele Chancen liegen lassen und sind nicht so konzentriert aufgetreten“, blickt Koch zurück. Dies gelte es nun, am Samstag in Weinsberg besser zu machen. „Es wird darauf ankommen, dass wir wenig Fehler machen, die Angriffe gut abschließen und auch in der Abwehr geduldiger bleiben, nicht zu viel wollen und im Verbund besser decken. Denn zuletzt haben wir zu viele Gegentore kassiert“, erläutert der Co-Trainer der HSG, worauf es am Samstag in der Weibertreuhalle ankommen wird.

Weinsberg verliert Topspieler an die Bundesliga

„Der Mannschaftskader von Weinsberg hat sich im Vergleich zur Hinrunde etwas verändert. Sie haben ihren Topspieler verloren, denn der Sohn von Trainer Edin Hadzimuhamedovic, Alen Hadzimuhamedovic, ist in die Bundesliga nach Bietigheim gewechselt. Er war bei Weinsberg der alles überragende Spieler im Angriff und hat mit Kreisläufer Din Kandic bestens harmoniert“, weiß Koch. Der 18-Jährige war beim 31:25-Erfolg der HSG in der Hinrunde mit sieben Toren der beste Werfer Weinsbergs.

Schwarz-Rote haben ihre Hausaufgaben gemacht

„Der TSV hat nun die Last etwas verteilt auf mehrere Schultern, spielt aber noch immer sehr viel über den Kreis mit Kandic“, kennt der Albstädter Co-Trainer die Spielweise des Gegners genau. „Wir haben aber unsere Hausaufgaben gemacht und werden uns darauf einstellen. Wir wollen eine gute Leistung zeigen und eine kompakte Abwehr stellen. Wenn uns das gelingt, gepaart mit ein paar Gegenstoßtoren, dann bin ich überzeugt, dass wir gute Karten haben, in Weinsberg etwas zu holen. Und das ist auch unser Anspruch“, zeigt sich Koch optimistisch.

In Sachen Personal müssen Koch und sein Cheftrainer Andreas Wendel weiterhin auf die beiden verletzten Linkshänder Lukas Mayer und Jannis Mezger verzichten. „Der Kader wird ähnlich sein wir in Blaustein. Ein, zwei Spieler fallen aus privaten Gründen noch aus. Aber das geht in dieser Phase der Saison allen Mannschaften so.“