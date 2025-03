Eine hohe Hürde wartet am Samstag (20 Uhr) auf die HSG Albstadt. Es geht zum verlustpunktfreien Tabellenführer SG Köndringen/Teningen.

Mit 42:0 Punkten nach 21 Spielen thront die SG Köndringen/Teningen einsam an der Tabellenspitze der Handball-Regionalliga.

Große Herausforderung

„Für uns ist es ein Topspiel, das ist eine absolute Festung dort, aber bei der SG ist es eigentlich egal, ob sie auswärts oder daheim spielen. Die SG Köndringen/Teningen ist sicherlich der Überflieger der Liga. Absolute Konstanz, sie machen 60 Minuten Tempo, dazu sind sie eine sehr intelligente Mannschaft im Rückraum. Auf jeder Position sind die Gastgeber top besetzt“, weiß HSG-Co-Trainer Dominik Koch.

39 Tore in Blaustein

Zuletzt hat die SG Köndringen/Teningen 39 Tore in Blaustein erzielt und die Partie mit 39:27 für sich entschieden. Es war Saisonsieg Nummer 21. Bester Torschütze war Axel Simak mit acht Toren. „Der Primus ist ganz klar der Favorit. Wir müssen uns da wirklich strecken, um mit allem was wir haben dagegen zu halten. Wir freuen uns aber auch auf das Spiel und wollen uns mit diesem tollen Gegner messen. Nach dem spielfreien Wochenende sind wir gut erholt“, so Koch.

Keine Personalsorgen mehr

Die Schwarz-Roten werden aller Voraussicht nach mit voller Personaldecke in den Südwesten Baden-Württembergs reisen. Zwar ist der ein oder andere Spieler erkältet, doch das ist in dieser Jahreszeit ja nicht ungewöhnlich. Auch beim Gegner drohen Ausfälle.

Hinspiel macht Mut

Im Hinspiel im „Wohnzimmer Mazmann“ lag die HSG nach 30 Minuten beim 18:22 noch in Schlagdistanz. Am Ende siegte der Favorit beim 39:34 mit fünf Toren Vorsprung.

Brüder nicht zu stoppen

Einmal mehr nicht zu stoppen waren die drei Bührer-Brüder. Pascal erzielte elf Tore, Maurice derer sechs, während Andreas sich auf seine Abwehraufgaben konzentrierte. Und damit nicht genug, auch das andere Brüderpaar sorgte für Furore. Maximilian Endres erzielte acht Tore, bei Sebastian Endres waren es am Ende vier Treffer, die zu Buche standen.

Immer eine Antwort parat

Die HSG Albstadt hatte jedoch immer wieder Antworten parat und glänzte ihrerseits im Angriff mit Gregor Thomann, Elias Flügel und Lasse Fuchs. „Das war ein gutes Spiel von uns. Das macht Hoffnung. Wir wollen den Tabellenführung ärgern“, sagt Koch und verdeutlicht noch einmal: „Wir haben immer wieder auch gegen Köndringen/Teningen gute Tore erzielt und haben sie in der Abwehr vor Aufgaben gestellt. So ähnlich haben wir das nun wieder vor.“ Viele Spiele hat der verlustpunktfreie Tabellenführer knapp gewonnen. Das sollte der Mannschaft von Trainer Andreas Wendel in der Fremde Mut machen.