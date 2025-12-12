Handball-Regionalliga: HSG Albstadt stürmt an die Tabellenspitze

Mit einem deutlichen 31:22 (15:9)-Heimsieg gegen den HC Neuenbürg 2000 unterstreicht die HSG Albstadt in der Handball-Regionalliga ihre aktuelle Form.
„Es war ein heißer Donnerstagabend, Es waren viele Emotionen drin und viele Zuschauer da“, berichtet HSG Co-Trainer Dominik Koch. So musste bei den Gästen Phil Burkhardt bereits nach elf Minuten mit der Roten Karte von der Platte. Der Gästeakteur rauschte mit vollem Karacho in Julian Thomann hinein, der glücklicherweise nach dieser sehr harten Szene weiterspielen konnte.