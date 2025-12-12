Handball-Regionalliga: HSG Albstadt stürmt an die Tabellenspitze

„Es war ein heißer Donnerstagabend, Es waren viele Emotionen drin und viele Zuschauer da“, berichtet HSG Co-Trainer Dominik Koch. So musste bei den Gästen Phil Burkhardt bereits nach elf Minuten mit der Roten Karte von der Platte. Der Gästeakteur rauschte mit vollem Karacho in Julian Thomann hinein, der glücklicherweise nach dieser sehr harten Szene weiterspielen konnte.

HSG lässt sich von Nickligkeiten nicht provozieren Die Schwarz-Roten waren von Anfang an präsent. Schnell führte man mit 3:0, bis zur 14. Minute hatte man den Vorsprung auf ein solides 7:3 ausgebaut. „Die Mannschaft hat es klasse gemacht, es war ein toller Erfolg“, lobt Koch. Und die zwei Punkte gegen einen unangenehmen, weil sehr körperlich spielenden Gegner, bescherten der HSG Albstadt kurzfristig die Tabellenführung. Zur Halbzeit stand es 15:9 und die favorisierten Gastgeber lagen bereits mit sechs Toren in Front. „Wir konnten zum Ende hin gut rotieren. Vladimir Tadic am Kreis hat ein super Spiel gemacht. Lasse Fuchs war stark. Das war optimal, um auch noch ein paar Kräfte zu sparen in der englischen Woche. Unser Matchplan ist sehr gut aufgegangen“, so Koch.

Schwarz-Rote zeigen beste Abwehrleistung

Zudem zeigte die HSG ihre beste Abwehrleistung in der laufenden Runde. Das war zuletzt ja bei allem Offensivspektakel ja eines der Mankos gewesen. „Vorne haben wir es gut gemacht gegen den starken Innenblock der Gäste. Wir haben ihn immer wieder umspielt und viele Kontertore erzielt.“

Zwischenspurt zur Vorentscheidung

Gregor Thomann, Noa Alilovic, Fabian Mayer und Lasse Fuchs schraubten das Ergebnis auf 19:9. Nach 40 Minuten stand es dann 24:10 für die Gastgeber und der Sieg war so gut, wie unter Dach und Fach.

Blick auf die Tabelle lohnenswert

„Wir haben immer wieder unsere Chance gesucht und uns sukzessive abgesetzt. Es war dann megacool, als wir dann nach dem Spiel gemeinsam auf die Tabelle geschaut haben und tatsächlich jetzt vorne sind – zwar noch mit einem Spiel mehr – aber das gabs noch nie in der Regionalliga. Und das ist eine tolle Momentaufnahme, die uns alle sehr freut.“

Die HSG Albstadt hat nun 2025 nur noch ein Spiel zu bestreiten und hofft, dass am Sonntag (18 Uhr) zum Heimspiel gegen den TSV Blaustein viele Zuschauer den Weg in die Ebinger Mazmannhalle finden.

HSG Albstadt: Camovic J. Mayer; Fuchs (5/4), Lebherz (4), Tadic (4), J. Thomann (4), Alilovic (3), S. Flügel (3), G. Thomann (3/1), Bänsch (2), Fuoß (2), F. Mayer (1), Betz, E. Flügel, Hartmann, Menzel.