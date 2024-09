1 Bei der HSG Albstadt hängt man sich wieder voll rein. Foto: Kara

Nach dem ersten Erfolgserlebnis soll gegen die TSG Söflingen am Samstag (20 Uhr) das Zweite folgen.









Mit einem klaren 43:19-Heimsieg ist die HSG Albstadt am zweiten Spieltag so richtig in der Handball-Regionalliga angekommen.