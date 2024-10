1 Julian Thomann (links) ist der verlängerte Arm von HSG-Trainer Andreas Wendel auf dem Spielfeld. Foto: Kara

Aufsteiger HSG Albstadt muss sich am 5. Spieltag der Handball-Regionalliga beim TV Willstätt mit 28:37 (13:19) geschlagen geben.









Die Partie begann forsch in der Hanauerlandhalle in Willstätt. Die HSG Albstadt hatte eine zweistündige Busfahrt in die Ortenau in den Knochen. Nahe der französischen Grenze kam die Mannschaft von Trainer Andreas Wendel schwer in die Partie. Bei den Gastgebern fiel Noah Streckhardt mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Die HSG konnte personell aus dem Vollen schöpfen.