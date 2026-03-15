Handball Regionalliga: HSG Albstadt holt sich die Pole Position zurück

1 Julian Thomann steuerte 13 Tore zum 35:28-Sieg der HSG Albstadt gegen den TSV Heiningen bei Foto: Kara Die Albstädter Regionalliga-Handballer gewinnen das Spitzenspiel gegen den TSV Heiningen 1892 deutlich mit 35:28 (16:12) und grüßen wieder von ganz oben.







Link kopiert



Es war das Spitzenspiel in der Handball-Regionalliga. Der Tabellenzweite HSG Albstadt wollte im direkten Duell gegen den Spitzenreiter TSV Heiningen 1892 die Tabellenführung wieder zurückerobern. Mit einem klaren 35:28 (16:12)-Erfolg setzten die Hausherren den Matchplan konsequent um. Gewillt, die hohe Niederlage in der vergangenen Woche vergessen zu machen, lief die HSG hoch motiviert vor einer vollen und lautstarken Mazmannhalle auf. Albstadt begann druckvoll. Ein Latten-Pfostenknaller von Noa Alilovic fand zwar noch nicht das gewünschte Ziel, doch anders als in der Vorwoche konnte sich Edis Camovic direkt auszeichnen und nahm eine „Freie“ von Rückraumspieler Felix Neudeck weg. Nach feiner Täuschung erzielte Spielmacher Felix Kohnle das 1:0 für die Gäste. Die Führung hielt aber nicht lange. Vom Siebenmeterstrich und per Tempo-Gegenstoß drehte Gregor Thomann mit seinen Abschlüssen das 0:1 in eine 2:1-Führung. In Bedrängnis konnte Bruder Julian auf 3:1 erhöhen. Nach zehn Minuten ließ die Chancenverwertung der HSG aber zu wünschen übrig. Mit der aggressiveren Abwehr sowie dem gut aufgelegten Keeper Manuel Weinbuch konnten die „Staren“ das Momentum auf ihre Seite bringen. Kohnle und Simon Dürner führten beim TSV klug im Angriff Regie und wussten genau, wann sie das Tempospiel herausnehmen müssen. Auch Weinbuch wurde nach einem doppelt gehaltenen Strafwurf von Gregor Thomann immer mehr zum Faktor. Nach einer Auszeit nahm HSG-Coach Andreas Wendel mehrere Wechsel vor und im Angriff sorgten Lasse Fuchs und Fynn Menzel auf den Halbpositionen fortan für mehr Dynamik. Am Kreis wurde mit Vladimir Tadic der zweite Kreisspieler eingewechselt, der mit seinen Sperren für deutlich mehr Räume sorgte. Die Last im Angriff wurde in der Folge besser verteilt, sodass die HSG wieder bessere Lösungen fand. Mit dem Tor zum 12:12-Ausgleich von Fuchs waren die Schwarz-Roten wieder komplett zurück im Spiel. Gregor Thomann, der von der Außenposition einlief und Menzel, im Tempospiel, legten zum 14:12 nach. Eine Zeitstrafe für die Gäste nutzte Albstadt gekonnt mit zwei Toren zum 16:12-Halbzeitstand aus. Nach Wiederanpfiff konnten die Gastgeber an den starken letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit ansetzen. Nach sehenswertem Steckpass von Julian Thomann auf Kreisspieler Fabian Mayer, der mit seinem Treffer und einer Zeitstrafe für Heiningens Tassilo Neudeck das Maximale aus der Situation herausholte, stand es 17:13. In der Folge war es bei der HSG immer wieder Julian Thomann, der sich gegen die offensive Gästeabwehr und vom Siebenmeterstrich erfolgreich durchsetzen konnte. Fuchs und Menzel sorgten weiter für große Gefahr vom Rückraum und stellte die Gäste-Defensive vor große Probleme. Zehn Minuten vor Spielende führte die HSG komfortabel mit sechs Treffern. In der Schlussphase brachte die von TSV-Trainer Hagen Gunzenhauser verordnete Manndeckung gegen den 13-fachen Torschützen Julian Thomann keine Veränderung mehr. Albstadt holte sich mit einem disziplinierten Auftritt die Tabellenführung zurück. HSG Albstadt: Camovic, J. Mayer, J. Thomann (13/5), G. Thomann (7/1), Menzel (5), Fuchs (4/2), Tadic (3), S. Flügel (1 Lebherz (1), F. Mayer (1), Alilovic, Betz, Bänsch, E. Flügel, Fuoß, Hartmann.