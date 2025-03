1 Julian Thomann war mit neun Treffern der beste Albstädter Torschütze bei der SG Köndringen/Teningen. Foto: Kara

In der Regionalliga muss sich die Wendel-Sieben aber dem verlustpunktfreien Primus SG Köndringen/Teningen auswärts mit 32:39 (15:18) geschlagen geben.









Link kopiert



In der Ludwig-Jahn-Halle in Teningen erwischten die Schwarz-Roten einen Start nach Maß und lagen nach neun Minuten mit 4:1 in Front – und das bei der „Übermannschaft der Handball-Regionalliga“.