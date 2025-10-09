Handball Regionalliga: HSG Albstadt erwartet ein emotionales Heimspiel

In der Handball-Regionalliga genießt die HSG Albstadt am Samstagabend (20 Uhr) Heimrecht gegen den TSB Schwäbisch Gmünd.
An zwei sehr heiße Duelle in der Vorsaison erinnert sich HSG-Co-Trainer Dominik Koch. „Bei den Jets haben wir kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr sehr gut gespielt. Da gab es auch eine Rote Karte gegen uns. Dort haben wir leider gegen Ende verloren. Und auch das Rückspiel, was ja unser letztes Saisonspiel war, war sehr von Emotionen geprägt. Es gab zwei, oder drei Rote Karten auf jeder Seite, aber auch super Handball und viel Tempo“, erinnert sich Koch.