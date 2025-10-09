Handball Regionalliga: HSG Albstadt erwartet ein emotionales Heimspiel

An zwei sehr heiße Duelle in der Vorsaison erinnert sich HSG-Co-Trainer Dominik Koch. „Bei den Jets haben wir kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr sehr gut gespielt. Da gab es auch eine Rote Karte gegen uns. Dort haben wir leider gegen Ende verloren. Und auch das Rückspiel, was ja unser letztes Saisonspiel war, war sehr von Emotionen geprägt. Es gab zwei, oder drei Rote Karten auf jeder Seite, aber auch super Handball und viel Tempo“, erinnert sich Koch.

Negative Bilanz Auch diese Partie ging knapp verloren. Schwäbisch Gmünd stiegt nur wegen des Torverhältnisses nicht auf. „Von daher wird es am Samstagabend wieder ein richtig heißes Duell werden. Es geht darum, wer sich in der Spitzengruppe der Regionalliga etablieren kann. Da müssen wir alles geben, gegen diese Mannschaft darf man sich keine Schwächephase leisten, die betrafen das sofort“, weiß Koch.

Mazmannhalle repariert?

Unabhängig von der sportlichen Brisanz, gibt es auch in Sachen Mazmannhalle ein Spannungsmoment. Ein Trainingsbetrieb war unter der Woche nicht möglich. Die Stadt Albstadt ist bemüht, den Schaden am undichten Dach bis zum Wochenende zu reparieren. Sollte es trocken bleiben, steigen die Chancen auf eine emotionale Partie im „Wohnzimmer Mazmann“.

Eingeschränkter Trainingsbetrieb

Trotz des aktuell eingeschränkten Trainingsbetriebs ist man bei den Schwarz-Roten optimistisch, weiß aber auch um die Stärken des Gegners. „Sie haben einen guten Rückraum, gute Schützen. Da gibt es definitiv nichts geschenkt. Wir müssen mental, körperlich und taktisch gegen diesen Gegner voll auf der Höhe sein.“

Alle Mann an Bord

Personell sieht es bei der HSG Albstadt gut aus. „Wir hoffen, dass so weit alle Spieler fit und einsatzfähig sind. Ein paar Spieler kränkelten unter der Woche, was aber normal zu der Jahreszeit ist“, berichtet Koch. Beim Gegner sieht es personell etwas komplizierter aus.

Fragezeichen um Tom Abt

Beim Tabellendritten hat sich Spielmacher Tom Abt beim jüngsten Auswärtsspiel in Wangen verletzt. „Da wissen wir nicht, ob er spielen kann. Er ist ihr absoluter Denker und Lenker“, so Koch.

Gäste mit viel Qualität

Auch Linkshänder Patrick Watztl fällt mit einer Meniskusverletzung aus. Mit Kai Schäffner, Niklas Burtsche, Stephan Mühleisen, Wolfgang Bächle und Stefan Scholz verfügen die „Jets“ aber noch über genügend Qualität.

„Wir brauchen ein Topspiel und hoffen, dass alles klappt in der Mazmannhalle und werden sehen, wer sich in diesem wirklich heißen Duell letztlich durchsetzen kann“, so Dominik Koch abschließend.