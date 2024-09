Handball Regionalliga: Heimpremiere für die HSG Albstadt

1 Durchatmen bei Patrick Lebherz. Seine Verletzung aus dem Plochingen-Spiel scheint nicht so schlimm zu sein. Foto: Kara

Nach der knappen Auftaktniederlage in der Regionalliga tritt die HSG Albstadt erstmals vor eigenem Publikum an. Gegner am Samstag in der Mazmanhalle (20 Uhr) ist Saase3 Leutershausen Handball 2.









Link kopiert



Die gute Nachricht vorneweg: die Chancen stehen ziemlich gut, dass Kapitän Patrick Lebherz am Samstag wird auflaufen können. Seine Bänderverletzung aus dem Plochingen-Spiel hat sich als nicht so gravierend herausgestellt. „Es ist so weit nichts kaputt. Er hat in der Woche nur ein bisschen regenerativ was und Physio gemacht und wir müssen abwarten, ob es bis Samstag reicht. Wir sind da aber ganz zuversichtlich“, informiert Co-Trainer Dominik Koch.