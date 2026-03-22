Handball Regionalliga: Edis Camovic wechselt an die Erms

Die HSG Albstadt steckt mitten im Aufstiegsrennen der Handball-Regionalliga und muss trotzdem schon über die aktuelle Saison hinaus planen. Mit Lebherz, Camovic und Hartmann gilt es gleich drei langjährige Leistungsträger zu ersetzen. Alle drei hatten im Februar ihr Karriereende als Handballer angekündigt, doch nun sorgt Torhüter Edis Camovic für die Überraschung: Wie der TV Neuhausen/Erms in einer Pressemitteilung aus dem Ermstal vermeldet, wechselt Camovic im Sommer zum Ligarivalen TV Neuhausen/Erms, der dies in einer Pressemitteilung bekannt gibt: „Der TV Neuhausen holt für die kommende Saison 2026/2027 einen neuen Torhüter. Der kommt von der Schwäbischen Alb und heißt Edis Camovic. Der 39-Jährige steht derzeit bei der HSG Albstadt zwischen den Pfosten, hütet dort schon seit fünf Jahren das Tor. Camovic hat hier einst auch das Handballspielen gelernt in seinem Heimatverein, es folgten Stationen beim HBW Balingen-Weilstetten II, dem SKV Unterensingen und der HSG Böblingen/Sindelfingen – jetzt steht er seit einigen Jahren wieder bei seinem ursprünglichen Ausbildungsverein auf der Platte.“

Im Sommer geht es nach Neuhausen Nun folgt ab Sommer der Wechsel zum TVN. „Wir sind seit Jahren in Kontakt, ich wollte ihn schon länger nach Neuhausen lotsen“, freut sich Neuhausens sportlicher Leiter Markus Bühner, dass es jetzt endlich geklappt hat. Vor allem bringe Camovic „unfassbar viel Erfahrung“ mit, lobt Bühner. Verbindungen zum TV Neuhausen gibt es viele. Mit Marc Vogel, dem anderen Keeper der Neuhäuser, spielte Camovic von 2013 bis 2019 sechs Jahre lang in Unterensingen zusammen. Mehr noch: Auch mit TVN-Torwarttrainer Michael „Jimmy“ Schröter gibt es Berührungspunkte – die Söhne Beider spielen allesamt beim TSV Betzingen Handball, und dort ist Edis Camovic Jugendtrainer. „Überall schließt sich jetzt der Kreis“, meint Camovic, der aber auch sonst Gründe für den Wechsel hat. Freilich hofft er, mit der HSG Albstadt noch in die 3. Liga aufzusteigen, doch das würde dann vom Aufwand her schlicht nicht mehr funktionieren.

Camovic freut sich auf Traditionsverein

Am Ende half und lockte der Ruf des TV Neuhausen: „Das ist einfach ein Traditionsverein“, freut sich der 1,87 Meter große Schlussmann auf die kommende Saison im Neuhäuser Dress. Camovic erhält einen Ein-Jahresvertrag und soll gemeinsam mit Marc Vogel den Kasten bestmöglich sauber halten. In welcher Liga? Da hofft der neue Keeper natürlich auf die Regionalliga, hat den Kontrakt aber ligaunabhängig unterzeichnet.

In der „Form seines Lebens“

Camovic ist in der aktuellen Spielzeit nicht wegzudenken aus dem Mannschaftsgefüge der HSG Albstadt. „Er ist mit seinen 39 Jahren in der Form seines Lebens. Mit Tim Deuringer vom TV Weilstetten haben wir für die kommende Runde aber einen neuen jungen Torwart gefunden“, so der Sportliche Leiter Tobias Hilsenbeck. Edis Camovic ist ein Urgestein der HSG Albstadt. Trotz zweitkleinstem Etat in der Regionalliga stehen die Zollernalb-Handballer an der Tabellenspitze. Die Plätze eins und zwei berechtigen nach dem 30. Spieltag zum Aufstieg in die 3. Liga.