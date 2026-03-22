Handball Regionalliga: Edis Camovic wechselt an die Erms

Der 39-jährige Torhüter verlässt im Sommer den Handball-Regionalligisten HSG Albstadt und schließt sich für die kommende Saison dem direkten Ligarivalen TV Neuhausen an.
Die HSG Albstadt steckt mitten im Aufstiegsrennen der Handball-Regionalliga und muss trotzdem schon über die aktuelle Saison hinaus planen. Mit Lebherz, Camovic und Hartmann gilt es gleich drei langjährige Leistungsträger zu ersetzen. Alle drei hatten im Februar ihr Karriereende als Handballer angekündigt, doch nun sorgt Torhüter Edis Camovic für die Überraschung: Wie der TV Neuhausen/Erms in einer Pressemitteilung aus dem Ermstal vermeldet, wechselt Camovic im Sommer zum Ligarivalen TV Neuhausen/Erms, der dies in einer Pressemitteilung bekannt gibt: „Der TV Neuhausen holt für die kommende Saison 2026/2027 einen neuen Torhüter. Der kommt von der Schwäbischen Alb und heißt Edis Camovic. Der 39-Jährige steht derzeit bei der HSG Albstadt zwischen den Pfosten, hütet dort schon seit fünf Jahren das Tor. Camovic hat hier einst auch das Handballspielen gelernt in seinem Heimatverein, es folgten Stationen beim HBW Balingen-Weilstetten II, dem SKV Unterensingen und der HSG Böblingen/Sindelfingen – jetzt steht er seit einigen Jahren wieder bei seinem ursprünglichen Ausbildungsverein auf der Platte.“