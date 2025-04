Nach der Osterpause geht es auch für die HSG Albstadt weiter. Wieder geht es gegen einen Gegner, der in der Tabelle vor den Schwarz-Roten steht. Die Wendel-Sieben steht aktuell auf dem 7. Tabellenplatz, der VfL Waiblingen ist Fünfter – die beiden Teams trennen jedoch nur zwei Pluspunkte.

„Waiblingen ist eine sehr starke Mannschaft. Die Prasolov-Brüder haben lange Zeit auch 3. Liga gespielt“, weiß HSG-Co-Trainer Dominik Koch. „Im Hinspiel haben wir mit unser bestes Saisonspiel gemacht und mit 35:22 gewonnen. Für diese deutliche Niederlage wird Waiblingen sich in ihrem letzen Heimspiel der Saison revanchieren wollen. Wir müssen voll dagegenhalten, da muss bei uns auch alles voll funktionieren, damit wir punkten können“, so Koch.

Punkte wären für das eigene Selbstverständnis wichtig, denn mindestens vier Teams kämpfen in der Regionalliga noch um Platz vier. Hinter den drei absoluten Topteams würde sich die HSG Albstadt als Aufsteiger gerne am Ende einsortieren. In Sachen Kader kann Trainer Andreas Wendel aus dem Vollen schöpfen. „Wir müssen unsere absolut beste Leistung zeigen, vor allen Dingen richtig gut Abwehr spielen und gut angreifen. Wir haben es selber in der Hand. Wir brauchen aber eine super Performance, um was mitzunehmen. Das ist unser Ziel, denn wir wollen weiter oben angreifen“, sagt Koch, der weiß, dass die HSG Albstadt zum Saisonabschluss noch zwei Heimspiele hat.