Handball Regionalliga: Abwehr der HSG Albstadt ist Schlüssel zum Sieg

1 Julian Thomann glänzte in der Heimpartie gegen den HC Neuenbürg 2000 als elffacher Torschütze. Foto: Kara

Die HSG Albstadt gewinnt in der Regionalliga mit 38:30 (19:15) gegen den HC Neuenbürg 2000. Julian Thomann wirft elf Tore. Zweitbester Schütze ist Kapitän Patrick Lebherz mit neun Toren.









Bereits in den ersten Minuten gelangen Spielmacher Julian Thomann drei Tore, sodass die HSG früh auf 5:3 davonzog. Die Gäste aus dem Enzkreis hielten mit Körperlichkeit dagegen, sodass es in der Begegnung überdurchschnittlich viele Zeitstrafen gab. „Eigentlich was es gar nicht so schlimm und die Strafen verteilten sich auf beiden Seiten“, ordnet Albstadts Co-Trainer Dominik Koch das Spiel ein.