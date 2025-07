Handball-Profis in Hornberg: So bereitet sich die SG HLT auf das Duell mit einem Bundesligisten vor

Die SG HLT & Friends tritt am Samstag gegen den Handball-Bundesligisten Göppingen an. Wir haben uns vor dem ungleichen Duell mit dem Aushilfscoach der SG unterhalten

Dieses Dieses Spiel ist nicht zu gewinnen – und das wissen wohl alle Beteiligten. Denn kein Geringerer als der Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen wird am Samstagabend in der Hornberger Sporthalle zu Gast sein und gegen die Auswahlmannschaft SG Hornberg-Lauterbach-Triberg & Friends spielen. Anlass ist das 150-jährige Vereinsjubiläum des TV Hornberg sowie das 100-jährige Bestehen der Handballabteilung.

Eine eher „zusammengewürfelte Mannschaft“, wie Sven Brugger es formuliert. Der ehemalige Damen-Trainer der SG HLT übernimmt am Samstag gemeinsam mit dem verletzten Spieler Robin Moosmann die Betreuung des Teams.

Lesen Sie auch

Der Kader setzt sich aus aktuellen Spielern der HLT-Bezirksoberliga-Mannschaft sowie einigen ehemaligen Akteuren zusammen – „zu denen man natürlich noch Kontakt hat“, wie Brugger erklärt.

Letzter Feinschliff am Freitag

Einige der Ehemaligen sind mittlerweile höherklassig aktiv – eine willkommene Unterstützung für das Team, das sich mit nur einer einzigen gemeinsamen Trainingseinheit vorbereitet. Diese findet am Freitag statt. Was dabei geplant ist? „Wir werden keine großen Abläufe einstudieren, sondern einfach gemeinsam auf der Platte stehen“, sagt Brugger. Auch ein Videostudium des Gegners – verfügbares Material gäbe es über den Streamingdienst „Dyn“ genug – wird es nicht geben. Brugger schmunzelt: „Das wird nicht viel bringen.“

Die Mannschaft und der gesamte Verein freuen sich bereits auf das Highlight-Spiel, bei dem das sportliche Ergebnis keine Rolle spielt. Im Mittelpunkt stehen der Spaß am Spiel und die Feierlichkeiten rund um das Doppeljubiläum.

Große Freude beim Verein

„Wir freuen uns sehr, eine so renommierte Mannschaft in Hornberg begrüßen zu dürfen. Dieses Spiel ist ein echtes Highlight – nicht nur für unsere Mitglieder, sondern für die gesamte Region“, sagen die Vereinsverantwortlichen.

Für das Event wird die Sporthalle entsprechend umgestaltet: Die Geräteräume dienen als VIP-Bereich, und insgesamt rechnet man mit 350 bis 400 Zuschauern. „Ich denke, die Halle wird voll sein“, so Brugger.

Hier gibt’s Tickets

Anpfiff ist um 19.30 Uhr, der Einlass beginnt bereits um 18 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse (14 Euro, ermäßigt 9 Euro).

Für das Team von Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke ist der Auftritt in Hornberg das erste Testspiel der laufenden Vorbereitung, die erst vor wenigen Tagen begonnen hat. Dort trifft der Bundesligist auf einen Gegner, der ihn „so gut wie möglich in Schach halten“ will – wie Brugger es formuliert.

Der geplante Kader der SG HLT & Friends

SG-HLT-Spieler: Nick Ecker, Nils Maurer, Tilo Reinbold, Emil Ketterer, Tim Schott, Nico Reinbold,Moritz Wöhrle, Aaron Wöhrle, Till Maurer, Finn Maurer, Johannes Hartmann, Noah Krämer, Pascal Lauble

Gastspieler: Lukas Glunk (SG Gutach-Wolfach), Jan Ecker (HBW Balingen-Weilstetten), Mika Huber (HSG Hanauerland), Simon Elicker (SV Zunsweier), Konstantin Wöhrle (SG Ohlsbach-Elgersweier), Tim Deuringer (Weilstetten)