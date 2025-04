Im Rahmen des SHV-Final 4-Turniers zog das Team von Oliver Valha und Jens Graf nach einem kampflosen Halbfinale ins Finale ein und setzte sich dort souverän gegen den TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mit 44:28 (21:11) durch.

Das erste Halbfinale gegen den TuS Helmlingen musste aufgrund eines Trauerfalls im Umfeld der Helmlinger Mannschaft abgesagt werden, sodass die SG Dornstetten direkt ins Finale einzog.

Lesen Sie auch

TSC Blumberg chancenlos

Im Finale traf die SG Dornstetten auf den TSV Alemannia Freiburg-Zähringen, der sich im zweiten Halbfinale klar mit 47:10 gegen den TSC Blumberg durchgesetzt hatte. Doch die Favoritinnen aus Dornstetten ließen von Beginn an keine Zweifel am Ausgang des Spiels. Zur Halbzeit führten sie bereits mit 21:11 und zeigten auch in der zweiten Hälfte eine starke Leistung. Am Ende hieß es 44:28 für die SG Dornstetten, die sich damit den Pokalsieg sicherte.

Lohn für harte Arbeit

Dieser Triumph ist nicht nur ein Erfolg für die Spielerinnen, sondern auch für das gesamte Team rund um die Mannschaft, das in den letzten Jahren viel geleistet hat. Im Finale wurde die Fächerstädterinnen ihrer Favoritenrolle gerecht.

Gegner keine Gefahr

Der Finalgegner spielt in der Landesliga Süd und war zu keinem Zeitpunkt der Partie eine ernstzunehmende Gefahr für die SG Dornstetten. Der Außenseiter aus Freiburg führte zwar schnell mit 2:0, ehe im weiteren Verlauf die klassenhöhere SG Dornstetten ganz klar das Kommando in der gut gefüllten Roßbergsporthalle in St. Georgen übernahm. Mitte der ersten Halbzeit lag der Favorit aus Dornstetten bereits mit fünf Treffern in Führung. Der letzte Treffer der ersten Halbzeit gelang Christine Kaiser auf Seiten der SG Dornstetten zum Halbzeitstand von 21:11 aus Sicht der Mannschaft von Oliver Valha.

Im zweiten Spielabschnitt setzte sich die Dominanz seines Teams nahtlos fort. Die SG Dornstetten war mit 14 Spielerinnen nach St.Georgen angereist, und so konnte die SG allen Spielerinnen bei diesem großen Vorsprung Einsatzzeiten gewähren. Am Ende wuchs der Vorsprung des neuen und verdienten Pokalsiegers auf 24 Treffer an. Mit der Schlusssirene begannen die Feierlichkeiten im Lager der SG Dornstetten mit ihren mitgereisten Fans.

Saison abgerundet

Der Pokalsieg rundet eine starke Saison für die SG Dornstetten ab. Bereits vor zwei Wochen sicherten sich die Damen in der Liga vorzeitig die Qualifikation für die Oberliga BW.

Die Saison wird unabhängig vom Ergebnis des letzten Heimspiels gegen den Meister, die HSG Freiburg 2, auf dem dritten Tabellenplatz abgeschlossen.

Das Team

SG Dornstetten: Kim Fischer (1/im Tor), Vanessa Arnold (1), Jana Klisch (4), Sarah Valha (10), Lea Schulz (2), Veronica Seifert (5), Katharina Böttcher (6), Alissa Lohmüller (3), Ina Klisch (2), Zoe Fischer (1), Leni Langner, Christine Kaiser, Claudia Walter (1), Gina-Marie Cusa (1).