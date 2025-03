Nach der närrischen Zeit sind die Handballfrauen der SG Dornstetten in der Frauen Oberliga Südbaden wieder gefordert.

SG Muggensturm/Kuppenheim – SG Dornstetten (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle am Cuppamare in Kuppenheim).

Lesen Sie auch

Am Samstag steht für die SG Dornstetten ein wichtiges Spiel in der Oberliga Südbaden an. Um 20 Uhr trifft das Team auswärts auf die SG Muggensturm/Kuppenheim. Die SGD steht mit 22:10 Punkten momentan auf dem vierten Tabellenplatz und kann mit einem Sieg die Verfolger-Mannschaften auf Abstand halten.

Kampfgeist Trumpf

Die Gegnerinnen aus Muggensturm befinden sich mit 14:18 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Das letzte Spiel ging nur sehr knapp mit einem Tor verloren. „Wir wissen, was für ein Kampfgeist in Muggensturm auf uns zukommt. Letztes Jahr haben wir sehr unglücklich dort verloren, und das möchten wir unbedingt wiedergutmachen“, so Dornstettens Trainer Oliver Valha.

Unsere Empfehlung für Sie Handball Verbandsliga VfL Nagold vor drei wichtigen Aufgaben Drei schwere Spiele in Folge haben die Handballerinnen des VfL Nagold auf der Agenda. Da gilt es sachlich festzustellen: Den Druck haben die anderen.

Trainer und Spielerinnen der SG Dornstetten sind hochmotiviert und haben sich in den letzten zwei Wochen intensiv auf das Duell vorbereitet. „Wir wissen, dass es ein hartes Spiel wird, aber wir sind bereit und wollen die Punkte mit nach Hause nehmen. Wir müssen mit der selben Leistung und Überzeugung wie im letzten Spiel gegen Helmlingen auftreten“, so Kapitänin Alissa Lohmüller.

Spannend und hochklassig

Die Fans dürfen sich auf ein spannendes und hochklassiges Handballspiel freuen. Beide Teams werden alles geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. Unklar ist noch, wer von den aktuell vielen kranken Spielerinnen am Samstag wieder fit sein wird.

Auch „Zweite“ muss auswärts ran

Auch die zweite Mannschaft der SG Dornstetten muss am Samstag (13.30 Uhr) in der Bezirksoberliga Rastatt auswärts ran. Gegnerinnen sind hier die Damen der „Zweiten“ vom TuS Helmlingen. „Wir wollen uns diese Woche selbst für die harte Arbeit und die guten Leistungen belohnen. Nach der bitteren Niederlage am letzten Spieltag wollen wir nun wieder ein positives Zeichen setzen“, so die klare Ansage von Spielmacherin Gina-Maria Cusa.