Handball Oberliga: TV Weilstetten nimmt Sieg ins Visier

Die „Füchse“ empfangen am Samstagabend den Tabellennachbarn aus Ehingen zum Duell.
OBERLIGA MÄNNER TV Weilstetten – TV Ehingen (Samstag, 20 Uhr, Längenfeldhalle Balingen). Wer gedacht hätte, dass die Oberliga-Vorsaison im Hinblick auf Spannung und Ausgeglichenheit nicht mehr zu toppen gewesen wäre, wird im ersten Drittel der Spielzeit 25/26 eines Besseren belehrt, denn es geht fast noch enger zu, da den Zweitplatzierten HSG Konstanz II und die geteilten Schlusslichter TSV Altensteig und TuS Altenheim gerade einmal sechs Punkte trennen, allenfalls der TSV Schmiden hebt sich mit drei Punkten Vorsprung auf die Konstanzer Reserve etwas ab. Allerdings zeigte sich auch dieser beim 35:36 gegen den SV Leonberg/Eltingen und dem 31:31 gegen den HTV Meißenheim nicht unfehlbar und auch gegen den TV Ehingen (31:30) wurde nur knapp gewonnen.