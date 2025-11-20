Handball Oberliga: TV Weilstetten nimmt Sieg ins Visier

OBERLIGA MÄNNER TV Weilstetten – TV Ehingen (Samstag, 20 Uhr, Längenfeldhalle Balingen). Wer gedacht hätte, dass die Oberliga-Vorsaison im Hinblick auf Spannung und Ausgeglichenheit nicht mehr zu toppen gewesen wäre, wird im ersten Drittel der Spielzeit 25/26 eines Besseren belehrt, denn es geht fast noch enger zu, da den Zweitplatzierten HSG Konstanz II und die geteilten Schlusslichter TSV Altensteig und TuS Altenheim gerade einmal sechs Punkte trennen, allenfalls der TSV Schmiden hebt sich mit drei Punkten Vorsprung auf die Konstanzer Reserve etwas ab. Allerdings zeigte sich auch dieser beim 35:36 gegen den SV Leonberg/Eltingen und dem 31:31 gegen den HTV Meißenheim nicht unfehlbar und auch gegen den TV Ehingen (31:30) wurde nur knapp gewonnen.

Zwei Gegner auf Augenhöhe treffen aufeinander Eben jene Ehinger, die genauso wie der TVW mit 9:9 Punkten den geteilten sechsten Rang, einnehmen, sind die nächsten Gegner der „Lochenfüchse“, die neun Treffer mehr erzielt, aber auch 39 mehr kassiert haben. Mit einem knappen Ausgang ist erneut zu rechnen, wie es zuletzt bei den Weilstettener Begegnungen gegen Meißenheim (34:34), Leonberg/Eltingen (29) und Altenheim (32:32) der Fall war.

TV-Trainer Euchner ist mit bisherigem Saisonverlauf nicht zufrieden

„Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir nicht so zufrieden, aber wir arbeiten hart daran, nach vorne zu kommen. Von der Tabelle machen wir uns momentan ohnehin komplett frei, aber es ist eine coole Sache, dass die Oberliga so brutal ausgeglichen ist und in jedem Spiel Vollgas gegeben werden muss“, zieht Weilstettens Trainer Felix Euchner ein Zwischenfazit.

Bée-Wechsel tut den „Füchsen“ weh

Gegen Ehingen kann Euchner wieder auf den zuletzt beruflich verhinderten Raphael Forster zurückgreifen, dafür droht weiterhin der Ausfall des verletzten Tristan Gräber. Definitiv vorerst nicht mehr für den TVW wird Linus Bée auflaufen, der aus Studiengründen sich dem TSV Blaustein angeschlossen hat.

„Dieser Wechsel tut weh, Bée ist ein toller Mensch und ein toller Handballer. Seinen Abgang versuchen wir intern aufzufangen, aktiv auf der Suche nach einem neuen Spieler sind wir nicht. In der Winterpause ist dieses ohnehin schwierig, es sei denn es gelingt ein Glücksgriff, wie es uns einst mit Mika Gmelich gelungen ist“, so Euchner.