Handball Oberliga: TSV Altensteig wirft sich ins Feuer

Der TSV Altensteig feierte sein Oberliga-Debüt beim TSV Schmiden. Was bleibt, ist nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Kampf voller Höhen, Tiefen und Lektionen.

Es war keine zögerliche Ouvertüre, sondern sofort Vollgas: Tim Schweizer (2., 5.) knallte die ersten Würfe ins Netz, Paul Wagner (7.) setzte nach. Altensteig war in seinem Auftakt-Oberligaspiel da, hellwach – und doch lag Nervosität in jedem Pass. Zwei schnelle Strafen (7., 17.) rissen Löcher, Schmiden packte zu, Paul Feirabend verwandelte vom Punkt. Jeder Fehler ein Gegentor, jeder Wackler ein Stich in die Rippen.

Doch Altensteig hielt dagegen. Hannes Wagner ackerte am Kreis, riss Lücken, traf selbst (12., 18., 20.). Auf Rechtsaußen sorgte Tomislav Sudaric mit seinem wuchtigen Abschluss für Gänsehaut (10., 22., 24.). Dann setzte Tim Schweizer noch das 12:11 (25.) – Altensteig war voll im Spiel.

Doch Schmiden zog das Tempo an, blieb eiskalt: wieder Feirabend vom Strich (24.), wieder ein technischer Fehler – und sofort das Gegentor. Noch einmal bäumte sich Altensteig auf: Sudaric verwandelte vom Punkt eiskalt zum 15:13 (29.). Doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlug erneut Feirabend zu (30.). Halbzeit 16:13 – kein Knockout, sondern ein Zwischenstand, der zeigte: Altensteig kann mithalten.

Neue Hoffnung durch Risiko

Nach der Pause verteidigte Altensteig mutig, aber Schmiden schraubte den Vorsprung hoch. Dann der taktische Kniff: sieben Feldspieler. Ein Himmelfahrtskommando? Nein – es zündete. Robin Pfeffer (39., 41.) traf, holte die Roten zurück. Die Halle kippte, ein Rauschen ging durch die Reihen. Altensteig war wieder dran. Doch wieder der Bruch: Ballverlust, Konter, Tor Schmiden. Statt Ausgleich wieder Rückstand.

Cleverness gegen Leidenschaft

Paul Wagner donnerte aus dem Rückraum (51., 54.), Sudaric traf vom Punkt (48., 58.). Es waren Momente, die zeigten: Hier ist Feuer. Doch jedes Mal konterte Schmiden, gnadenlos. Janis Weber (49.), Eric Geßwein (56.) und wieder Feirabend vom Siebenmeter (46., 58., 60.). Altensteig kämpfte, rannte, biss – und hielt lange mit, ehe Schmiden die Partie im Kopf einen Tick cleverer entschied.

Trainer Alexander Hils fand im Gespräch mit unserer Redaktion ein klares Statment: „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Es war ein ehrlicher Abend: Sobald wir nachgelassen haben, war Schmiden da. Das ist die Realität der Oberliga – entweder 100 Prozent oder gar nichts. Alles darunter ist tödlich.“

Fazit – Zwischen Niederlage und Erkenntnis

Auf dem Papier mag es eine Niederlage sein. Doch auf der Ebene des Spiels war es ein Lehrstück: Altensteig ist physisch da, hat Herz, hat Feuer. Was fehlt, sind noch Nuancen und Konstanz. Schmiden hat gezeigt, wie abgezockt ein Topteam sein kann – und Altensteig hat gespürt, worauf es ankommt.