Handball Oberliga: TSV Altensteig wirft sich ins Feuer

Der TSV Altensteig feierte sein Oberliga-Debüt beim TSV Schmiden. Was bleibt, ist nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Kampf voller Höhen, Tiefen und Lektionen.
Es war keine zögerliche Ouvertüre, sondern sofort Vollgas: Tim Schweizer (2., 5.) knallte die ersten Würfe ins Netz, Paul Wagner (7.) setzte nach. Altensteig war in seinem Auftakt-Oberligaspiel da, hellwach – und doch lag Nervosität in jedem Pass. Zwei schnelle Strafen (7., 17.) rissen Löcher, Schmiden packte zu, Paul Feirabend verwandelte vom Punkt. Jeder Fehler ein Gegentor, jeder Wackler ein Stich in die Rippen.