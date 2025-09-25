Handball Oberliga: TSV Altensteig vor nächstem Härtetest

Während Schutterwald Wiedergutmachung sucht, will Altensteig Mut beweisen – zwei Oberliga-Teams mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen.

Kaum ist der Startschuss in die neue Oberliga-Saison gefallen, wartet auf den TSV Altensteig bereits die nächste Feuertaufe. Am Samstag (17 Uhr) geht es auswärts zum TuS Schutterwald, den „Roten Teufeln der Ortenau“. Gespielt wird in der altehrwürdigen Mörburghalle, wo Handball seit Jahrzehnten mehr ist als Sport – er ist Kult, Leidenschaft und Kampfgeist in seiner reinsten Form.

Für Altensteig bedeutet das: ein heißer Tanz auf schwierigem Parkett. Denn der TuS Schutterwald ist kein gewöhnlicher Gegner. Über Jahrzehnte war der Verein eine feste Größe im deutschen Handball, brachte Talente hervor, die es bis in die Bundesliga schafften, und erarbeitete sich den Ruf einer Hochburg, in der Heimspiele zu Spektakeln werden.

Die „Roten Teufel“ stolpern

Doch auch die „Roten Teufel“ stolperten zum Auftakt: Beim TV Weilstetten setzte es eine 31:36-Niederlage – ein Fehlstart.

„Schutterwald ist physisch enorm stark, mit einer aggressiven Abwehr und einem gnadenlosen Tempospiel. Da darfst du dir keine Auszeit leisten“, heißt es aus dem TSV-Lager.

Ein echter Gradmesser

Für Altensteig wird die Aufgabe zusätzlich zur Härteprobe, denn die Personalsituation spitzt sich weiter zu. Neben den ohnehin verletzten Alexander Kohler und Dominik Koch fällt nun auch Kreisläufer Hannes Wagner aus. Gerade er war zuletzt im Abwehrzentrum eine Bank und vorne am Kreis eine unverzichtbare Anspielstation – sein Fehlen wiegt schwer.

Immerhin gibt es Lichtblicke: Spielmacher Jannik Holzäpfel kehrt zurück. Der Regisseur, der auf Mitte und Halb links das Spiel lenkt, bringt Übersicht und Variabilität ins Angriffsspiel. „Natürlich wiegt der Ausfall von Hannes schwer“, erklärt Trainer Alexander Hils. „Aber wir haben bewiesen, dass wir uns anpassen können. Es geht darum, Verantwortung zu verteilen und mutig zu bleiben.“

Das ist die Marschroute

Die Marschroute ist klar: disziplinierte Abwehr, konzentrierte Abschlüsse, mutig in die Zweikämpfe. Nur so lässt sich ein Gegner wie Schutterwald fordern.

„Wir wollen uns nicht verstecken“, betont Hils. „Wenn wir konzentrierter agieren, unsere Chancen besser nutzen und die Fehlerquote senken, können wir auch den Favoriten ins Wanken bringen.“ Für den TSV geht es weniger um das nackte Ergebnis, sondern darum, Schritt für Schritt im Oberliga-Alltag anzukommen – und dem Schwergewicht Paroli zu bieten.

Es geht auch gegen die Kulisse

Die Atmosphäre in der Mörburghalle ist dabei mehr als nur Hintergrund: Sie ist Teil des Spiels. Jeder Treffer der Gastgeber wird von den Fans frenetisch gefeiert, jeder Ballgewinn wie ein Triumphschrei bejubelt. Für Altensteig wird es ein Abend gegen Gegner und Kulisse zugleich – ein Test für Nervenstärke und Zusammenhalt.

Das sagt der Trainer

Doch genau darin liegt die größte Motivation. Wer in solchem Umfeld Haltung bewahrt, kann wachsen. Für den TSV wäre schon ein couragierter Auftritt ein starkes Signal: ein Zeichen, dass man den Mut hat, auch den Großen zu trotzen.

„Wir wissen, dass es schwer wird. Aber wir fahren nicht nach Schutterwald, um die Punkte kampflos abzugeben“, betont Coach Hils.