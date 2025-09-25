Handball Oberliga: TSV Altensteig vor nächstem Härtetest

Während Schutterwald Wiedergutmachung sucht, will Altensteig Mut beweisen – zwei Oberliga-Teams mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen.
Kaum ist der Startschuss in die neue Oberliga-Saison gefallen, wartet auf den TSV Altensteig bereits die nächste Feuertaufe. Am Samstag (17 Uhr) geht es auswärts zum TuS Schutterwald, den „Roten Teufeln der Ortenau“. Gespielt wird in der altehrwürdigen Mörburghalle, wo Handball seit Jahrzehnten mehr ist als Sport – er ist Kult, Leidenschaft und Kampfgeist in seiner reinsten Form.