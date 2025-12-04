Handball Oberliga: Talentschmiede stellt sich beim TSV Altensteig vor

Junges Team mit Qualität trifft auf heimische Entschlossenheit: Der TSV will gegen die die Talente von der HSG Konstanz 2 seine Linie durchziehen und das Jahr stark beenden.
Das letzte Heimspiel vor Weihnachten – ein Abend, den in Altensteig traditionell eine besondere Atmosphäre trägt. Auch an diesem Samstagabend (19.30 Uhr), wenn der TSV Altensteig die HSG Konstanz 2 empfängt, dürfte die Eichwaldhalle gut gefüllt sein: vertraute Gesichter, viel Energie auf den Rängen und ein Publikum, das sich auf Handball freut.