Handball Oberliga: Talentschmiede stellt sich beim TSV Altensteig vor

Junges Team mit Qualität trifft auf heimische Entschlossenheit: Der TSV will gegen die die Talente von der HSG Konstanz 2 seine Linie durchziehen und das Jahr stark beenden.

Das letzte Heimspiel vor Weihnachten – ein Abend, den in Altensteig traditionell eine besondere Atmosphäre trägt. Auch an diesem Samstagabend (19.30 Uhr), wenn der TSV Altensteig die HSG Konstanz 2 empfängt, dürfte die Eichwaldhalle gut gefüllt sein: vertraute Gesichter, viel Energie auf den Rängen und ein Publikum, das sich auf Handball freut.

Doch die Aufgabe ist alles andere als leicht. Mit der HSG Konstanz 2 reist eine Mannschaft an, die jung, enorm dynamisch und technisch stark ausgebildet ist. Ein Team, das trotz der aktuellen Serie von vier Niederlagen jederzeit gefährlich werden kann – besonders, wenn es Tempo und Rhythmus findet.

Handballerisch weit, schnell und mutig

Was Konstanz so stark macht: Konstanz 2 ist eine klassische Talentschmiede: U21, eng verzahnt mit der Drittligamannschaft (die erste der HSG), handballerisch weit, schnell und mutig. Ihre Identität lebt von Athletik, Druck und starkem Eins-gegen-Eins-Spiel – gepaart mit dem Selbstverständnis junger Spieler, die viel Risiko gehen und damit ganze Spiele kippen können.

Tim Enninghorst – der Taktgeber

Im Mittelpunkt steht Tim Enninghorst – der Taktgeber der HSG. Wenn er aufläuft, verändert sich das gesamte Angriffsspiel der Konstanzer. Enninghorst sorgt für Durchbrüche, Schlagwürfe, klare Entscheidungswege und erhöht die Dynamik im Rückraum spürbar. Er kreiert und initiiert Chancen – auch für seine Mitspieler.

Ergänzt wird er von Kapitän Luca Lebherz, der Struktur, Ruhe und Übersicht einbringt und Räume öffnet. Kommt er ins Rollen, zieht er gerne Abwehrketten auseinander.

Aber Konstanz ist nicht nur Talent. Defensiv bleibt die HSG schwer greifbar: Sie wechselt zwischen einem offensiv interpretierten 6:0 und einer extrem aggressiven 3:2:1-Deckung – oft mitten im gegnerischen Angriff. Das macht sie unberechenbar.

Darauf liegt der Schwerpunkt

So steht es um Altensteig: Der TSV hat die Niederlage in Ehingen intensiv aufgearbeitet. Ein Spiel, das stark begann und dann aus der Hand glitt. In der Trainingswoche war die Energie dennoch hoch und der Blick nach vorne gerichtet. Der Schwerpunkt lag klar auf Stabilität, geschärften Abläufen und dem Minimieren jener Schwächephasen, die zuletzt Punkte kosteten.

Das sagt Coach Alex Hils

„Unser Ziel ist es, das Spiel mit Kontrolle und Mut zu prägen“, sagt Trainer Alex Hils. „Wenn wir unsere Linie halten, können wir dem Gegner zeigen, was in dieser Mannschaft steckt.“

Altensteig will die variable Abwehr der Konstanzer ruhig und geduldig bespielen, die Zwischenräume konsequent attackieren und mit klarer Blockarbeit Lösungen schaffen. Gleichzeitig muss die Defensive präsent bleiben – denn Konstanz bestraft jede Unordnung.

Dieser Spieler fällt aus

Personell ist der TSV gefordert: Tim Schweizer fällt für den Rest des Jahres aus, ein schmerzlicher Verlust. Dennoch wirkt die Mannschaft geschlossen, fokussiert und bereit, Verantwortung breiter zu verteilen.

Besonderer Abend – besondere Energie: Weihnachtsheimspiele haben in Altensteig Tradition. Volle Halle, starke Stimmung – ein Rahmen, der die Mannschaft tragen kann. Nach dem Spiel gibt es wie jedes Jahr Sekt für die Fans, davor wartet auf alle Besucher eine kleine Überraschung. „Wir freuen uns auf jeden einzelnen Fan. Es wird ein Abend mit Verbindung, Nähe und Emotion. Und jeder ist herzlich eingeladen,“so Alex Hils.Der TSV will genau diese Energie nutzen für einen starken Abschluss vor der Pause.