Beim Aufstiegsaspiranten in Konstanz war für die SG Freudenstadt/Baiersbronn nichts zu holen. Doch es warten noch andere Gegner.

Doch das Spiel gegen den Oberliga-Tabellenführer in Konstanz begann ausgeglichen, und nach zwölf Minuten stand es 7:7. HSG Konstanz 2 – SG Freudenstadt/Baiersbronn 41:23 (22:12). Die SG Freudenstadt/Baiersbronn zeigte in dieser Phase eine starke Abwehrleistung und konnte mithalten.

In dieser Phase wurden die Angriffe konsequent vorgetragen, und durch konzentrierte Abschlüsse sowie einen geordneten Rückzug wurde das Tempospiel der Hausherren gut unterbunden. So wurde der Heimcoach nach zwölf Minuten gaz zu einer Auszeit gezwungen.

Konzentration lässt nach

In den Folgeminuten ließ die Konzentration und vor allem das Rückzugsverhalten der Gäste nach, und durch zwei Überzahlphasen, kippte das Spiel in Richtung des Favoriten. Zu viele einfache Fehler wurden in dieser Phase fabriziert. Bis zur Halbzeit gestaltete sich das Ergebnis dann schon recht deutlich – 22:12 stand auf der Anzeigetafel.

Umstellung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellten die Gäste die Abwehr auf eine defensivere Variante um und konnten das Spiel bis zur 45. Minute wieder offen gestalten. So stand es nach 45 Minuten 29:19. Doch auch in der zweiten Hälfte zeigte sich das Spiegelbild des ersten Durchgangs: Die Kräfte beim Gästeteam ließen nach, und es wurden zunehmend einfache Fehler produziert, die das Team aus Konstanz zu nutzen wusste. Die HSG Konstanz 2 konnte sich aus einer ausgeglichenen Ersatzbank bedienen und die schwindenden Kräfte so deutlich besser ausgleichen.

Am Ende musste sich die SG Freudenstadt/Baiersbronn mit 23:41 geschlagen geben. Die HSG Konstanz 2 zeigte, warum sie an der Tabellenspitze stehen und als Aufstiegsfavorit gelten, dies muss an dieser Stelle neidlos anerkannt werden. Für die SG Freudenstadt/Baiersbronn gilt es nun, aus dieser Niederlage zu lernen und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren.

Auch positive Aspekte

Trotz der deutlichen Niederlage gab es auch positive Aspekte im Spiel der SG Freudenstadt/Baiersbronn, insbesondere die kämpferische Einstellung und der starke Beginn der Partie. In den verbleibenden fünf Spielen geht es nun noch gegen einige Teams aus dem (unteren) Tabellenmittelfeld, gegen die sich das Team um Trainer Mario Dropuljic noch einiges ausrechnet.

Statistik

Für die SG spielten: Sven Wissmann, Max Zeibig, Maximilian Baur, Paul Eisele, Lars Sandelmann, Mika Yasin Philipp (3), Patrick Sandelmann (7/2), Marcel Bauer (8/2), Hannes Benzing (2), Tim Wissmann, Marco Nübel, Simon Mackert, Nico Käser (3).