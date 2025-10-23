Handball Oberliga: SG Dornstetten will mit Heimsieg oben dran bleiben

Die Handballerinnen der SG Dornstetten empfangen die SG Weinstadt, dabei soll die Heimstärke erneut zum Trumpf werden. Die zweite Mannschaft muss dagegen auswärts ran.
SG Dornstetten – SG Weinstadt (Samstag, 19.30 Uhr in der Riedsteighalle in Dornstetten). Am kommenden Wochenende steht für die SG Dornstetten ein wichtiges Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast in der Dornstetter Sporthalle ist die SG Weinstadt, die aktuell mit 2:6 Punkten auf den hinteren Tabellenrängen steht. Die Gastgeber dagegen haben mit 5:1 Punkten einen starken Saisonstart hingelegt und belegen derzeit den vierten Platz.