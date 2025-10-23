Handball Oberliga: SG Dornstetten will mit Heimsieg oben dran bleiben

Die Handballerinnen der SG Dornstetten empfangen die SG Weinstadt, dabei soll die Heimstärke erneut zum Trumpf werden. Die zweite Mannschaft muss dagegen auswärts ran.

SG Dornstetten – SG Weinstadt (Samstag, 19.30 Uhr in der Riedsteighalle in Dornstetten). Am kommenden Wochenende steht für die SG Dornstetten ein wichtiges Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast in der Dornstetter Sporthalle ist die SG Weinstadt, die aktuell mit 2:6 Punkten auf den hinteren Tabellenrängen steht. Die Gastgeber dagegen haben mit 5:1 Punkten einen starken Saisonstart hingelegt und belegen derzeit den vierten Platz.

Nach dem gelungenen Auftakt will die Mannschaft von Trainer Veljko Šaula ihre gute Form auch vor heimischem Publikum erneut bestätigen. Besonders in eigener Halle zeigte sich die SG Dornstetten bislang als geschlossenes und kämpferisches Team, das mit Tempo und Einsatzbereitschaft zu überzeugen wusste. Diese Heimstärke soll auch gegen Weinstadt den Ausschlag geben.

Trotz der Tabellensituation wird die Begegnung kein Selbstläufer. Die SG Weinstadt hat in den vergangenen Spielen gezeigt, dass sie jederzeit gefährlich werden kann, und wird alles daransetzen, um Punkte zu sammeln.

Dornstetten ist also gewarnt und wird hochkonzentriert in die Partie gehen müssen. Mit Unterstützung der heimischen Fans will die SG Dornstetten die nächsten zwei Punkte einfahren und ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen.

SGD 2 auswärts gefragt

HC Frittlingen-Balgheim-Neufra – SG Dornstetten II (Samstag, 16 Uhr in der Leintalhalle in Frittlingen). Am kommenden Samstag steht für die zweite Mannschaft der SG Dornstetten das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Um 16 Uhr trifft das Team in Frittlingen auf den HC Frtittlingen-Balgheim-Neufra, eine Begegnung, die bereits vor zwei Wochen in Dornstetten stattfand und mit einem 32:24-Heimsieg für die SGD 2 endete.

Doch das Ergebnis aus dem Hinspiel soll diesmal keine Rolle spielen: Die Mannschaft weiß genau, dass auswärts andere Bedingungen herrschen und Frittlingen in eigener Halle ein anderes Gesicht zeigen wird. Nach wie vor wartet die SGD 2 in dieser Saison auf die ersten Auswärtspunkte. Umso größer ist die Motivation, diesen Fluch endlich zu brechen und die ersten Punkte einzufahren.