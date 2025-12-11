Handball Oberliga: SG Dornstetten will den perfekten Jahresabschluss

Handball-Oberligist SG Dornstetten empfängt den VfL Pfullingen am Samstag zum Jahresabschluss. Die Fans im Rücken sollen der Mannschaft helfen.

SG Dornstetten – VfL Pfullingen (Samstag, 19.30 Uhr, Riedsteighalle in Dornstetten). Für die SG Dornstetten steht am diesem Samstag das letzte Heimspiel des Jahres auf dem Programm. In der heimischen Riedsteighalle empfängt die Mannschaft den VfL Pfullingen – ein Gegner, der in der Tabelle punktgleich mit der SG steht und damit für ein echtes Duell auf Augenhöhe sorgen sollte.

Es geht um wichtige Punkte Beide Teams kämpfen aktuell um wichtige Punkte im engen Mittelfeld der Liga. Für die SG Dornstetten bietet sich die große Chance, vor heimischer Kulisse das Jahr mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen und zugleich einen direkten Konkurrenten zu distanzieren.

Besonders die heimische Atmosphäre könnte dabei zum entscheidenden Faktor werden – die Mannschaft setzt auf die Unterstützung der Fans, alles aus sich herauszuholen.

Vorfreude groß

Die Mannschaft blickt voller Vorfreude auf den Jahresabschluss: Ein Sieg gegen den punktgleichen VfL Pfullingen wäre nicht nur ein wichtiges Signal für den weiteren Saisonverlauf, sondern auch ein schöner Abschluss vor der Weihnachtspause.