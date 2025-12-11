Handball Oberliga: SG Dornstetten will den perfekten Jahresabschluss

Handball-Oberligist SG Dornstetten empfängt den VfL Pfullingen am Samstag zum Jahresabschluss. Die Fans im Rücken sollen der Mannschaft helfen.
SG Dornstetten – VfL Pfullingen (Samstag, 19.30 Uhr, Riedsteighalle in Dornstetten). Für die SG Dornstetten steht am diesem Samstag das letzte Heimspiel des Jahres auf dem Programm. In der heimischen Riedsteighalle empfängt die Mannschaft den VfL Pfullingen – ein Gegner, der in der Tabelle punktgleich mit der SG steht und damit für ein echtes Duell auf Augenhöhe sorgen sollte.