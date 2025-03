Die ersten Spielminuten machte die Heimmannschaft deutlich, dass diese Partie in der Handball-Oberliga der Frauen kein Selbstläufer wird.

SG Dornstetten – SV Allensbach II 35:28 (14:16). Die Gegnerinnen vom Bodensee waren im Angriff schnell auf den Beinen und erzielten Treffer von allen Positionen. In der Abwehr setzte der SVA auf eine offensive Manndeckung gegen Rückraum-Spielerin Alissa Lohmüller und stellte so die Dornstetterinnen vor Herausforderungen.

Chancenverwertung mäßig

Im Spielverlauf der ersten Halbzeit konnte sich so keine Mannschaft absetzen. Ein Grund dafür war sicherlich auch die schlechte Chancenverwertung auf Seiten der SGD, bei der etliche freie Würfe ihr Ziel verfehlten. Zum Ende der ersten Halbzeit waren die Gäste schneller auf den Beinen und konnten so mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause gehen.

Nach der Pause kracht’s

Direkt nach der Halbzeit konnte der SVA den Vorsprung auf drei Tore ausbauen. Danach zeigte jedoch die SGD, warum sie auf Platz drei der Tabelle steht. Mit drei Treffern in Folge war das Spiel bereits in der 34. Minute bei einem Stand von 17:17 wieder offen. Grundstein für die Aufholjagd war die aggressive Abwehr, die den Spielfluss der Allensbacherinnen unterbrach und Fehlpässe provozierte. Bis zur 46. Minute wechselte die Führung mehrmals, ehe sich die SGD absetzen konnte.

Dank eines 8:0-Laufs zogen die Fächerstädter die Zügel zwölf Minuten vor dem Spielende an und konnten sich entscheidend absetzen. Am Ende konnte die Mannschaft von Oliver Valha und Jens Graf einen wichtigen Heimerfolg gegen eine über lange Zeit mehr als gleichwertige Allensbacher Mannschaft feiern. „Die letzten 15 Minuten haben gezeigt, das wir die Klasse und das Mindset haben, die es braucht, um erfolgreich oben mitzuspielen“, so Trainer Oliver Valha.

Platz drei gefestigt

Mit dem vierten Sieg in Folge festigt die SG Dornstetten den dritten Tabellenplatz.

SG Dornstetten: Kim Fischer (im Tor), Giulia Cusa, Veronica Seifert (4), Jana Klisch (7), Sarah Valha (12), Lea Schulz, Lilli-Marie Moser, Vanessa Arnold (4), Alissa Lohmüller (7), Ina Klisch, Leni Langner, Christine Kaiser (1), Marleen Finkbeiner.

Was macht die Zweite?

Die zweite Mannschaft der SG Dornstetten traf – ebenfalls zu Hause – auf die Damenmannschaft aus Freudenstadt. Viele Zuschauer waren gekommen, um das Derby live in der Halle zu erleben.

Ausfall zu verkraften

Aufgrund des Ausfalls der Stammtorhüterin musste die SGD in einer ungewöhnlichen Konstellation antreten. Feldspielerin Leni Langer sprang im Tor ein und war ein starker Rückhalt für die Mannschaft.

Nicht mehr einzuholen

Die Mannschaften lieferten sich einen Schlagabtausch auf Augenhöhe und auch in dieser Partie wechselte die Führung häufig. Die SGD konnte sich zur Halbzeit mit zwei Toren absetzen und ging mit 11:9 in die Pause.

Die zweite Halbzeit zeigte ein ähnliches Bild, mit viel Einsatz und Kampfgeist erspielten sich die Dornstetterinnen in der 57. Minute einen Drei-Tore-Vorsprung, der für die Gäste nicht mehr einzuholen war. Die Partie endete 26:23.