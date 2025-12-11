Handball Oberliga: Hohe Hürde wartet auf die „Füchse“

OBERLIGA MÄNNER TSV Schmiden 1902 - TV Weilstetten (Samstag 20 Uhr, Sporthalle beim Schulzentrum Fellbach-Schmiden). Eine sehr ansprechende Runde spielt der TV Weilstetten, der nach dem zwölften Spieltag der Oberliga mit 15:9 Punkten den hervorragenden vierten Tabellenplatz mit gerade einmal vier Zähler Rückstand auf den nächsten Gegner – Spitzenreiter TSV Schmiden – einnimmt.

TVW liegt gut im Rennen Die „Füchse“ ließen bisher mitunter etwas an Konstanz vermissen, verzeichneten allerdings mehr Höhen als Tiefen. Los ging es mit 7:1 Punkten, ehe fünf Partien hintereinander nicht gewonnen wurde. Zuletzt wurde jedoch die TV Ehingen mit 30:23, die HSG Konstanz II mit 35:34 und die SG Pforzheim/Eutingen II mit 34:30 geschlagen.

Der Primus ist gut drauf

Doch auch der Primus ist angesichts von fünf Siegen aus den vergangenen sechs Begegnungen richtig gut drauf. So ist mit einer spannenden Partie zu rechnen, in welcher der TVW sicherlich alles geben wird, um den Gastgebern, die vor heimischer Kulisse erst eine Niederlage hinnehmen mussten, ein Bein zu stellen. LANDESLIGA MÄNNER TV Aixheim – TV Weilstetten II (Sonntag 17 Uhr, Sporthalle Aldingen). Auf die knappen Niederlagen zu Beginn gegen die HK Ostdorf/Geislingen (32:33) und die SG Dunningen/Schramberg (25:29) hat der TV Weilstetten II mit 10:2 Punkten im Anschluss die richtigen Antworten gezeigt. Der Siegeszug könnte weitergehen, denn der TV Aixheim befindet sich mit 0:18 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Schlusslicht oft nah dran an Punkten

Das Schlusslicht deshalb als Fallobst zu bezeichnen wäre respektlos und zudem völlig fehl am Platz, denn der TVA ging nur selten unter und war vor allem beim 24:26 gegen die SG Allensbach/Dettingen/Wallhausen, dem 26:27 gegen die TuS Steißlingen II und 28:30 gegen die HSG Schwenningen an Zählbarem dran. Für den TVW-“Deux“ heißt es deshalb volle Konzentration, um die Punkte mitzunehmen.