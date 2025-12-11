Handball Oberliga: Hohe Hürde wartet auf die „Füchse“

Der TV Weilstetten muss am Samstagabend beim Oberliga-Tabellenführer TSV Schmiden ran. Die Zweite gastiert bei Schlusslicht TV Aixheim.
OBERLIGA MÄNNER TSV Schmiden 1902 - TV Weilstetten (Samstag 20 Uhr, Sporthalle beim Schulzentrum Fellbach-Schmiden). Eine sehr ansprechende Runde spielt der TV Weilstetten, der nach dem zwölften Spieltag der Oberliga mit 15:9 Punkten den hervorragenden vierten Tabellenplatz mit gerade einmal vier Zähler Rückstand auf den nächsten Gegner – Spitzenreiter TSV Schmiden – einnimmt.