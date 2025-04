Handball Oberliga: Für SG Freudenstadt/Baiersbronn war mehr drin

Die Partie begann auf Augenhöhe. Die SG präsentierte sich von Beginn an kämpferisch. Bereits nach sieben Minuten der erste Schockmoment: Mika Philipp verletzte sich bei einem Torwurf schwer am Knöchel und musste wenig später mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Ein herber Rückschlag für das Team von Trainer Mario Dropuljić.

Nach zehn Minuten lag die SG noch knapp mit 5:4 in Front. Besonders in der Abwehr agierte man konzentriert, im Angriff setzte man durch druckvolles Spiel immer wieder Akzente.

Lesen Sie auch

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Marcel Bauer mit einem wuchtigen Wurf aus knapp 15 Metern für den 15:14-Anschlusstreffer – ein echtes Ausrufezeichen der Gäste in der ersten Hälfte.

Besondere Angriffe

In der zweiten Halbzeit starteten die Gäste deutlich unsicherer. Die Anfangsminuten waren geprägt von schnellen Angriffen auf beiden Seiten, die das Ehinger Team konsequenter nutzte. So konnten die Gastgeber mit einem 3:0-Lauf davonziehen. Nach und nach machte sich der Kräfteverschleiß bei der SG bemerkbar.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga Nordschwarzwald Ergenzingen mit viel Kampf – Enges Rennen um die Spitze Der TuS Ergenzingen hat das Spitzenspiel gegen die Spvgg Freudenstadt gewonnen und damit die Tabellenspitze der Bezirksliga noch enger gemacht.

Die Abwehr verlor an Konsequenz, einfache Ballverluste und fehlende Abstimmung in der Defensive luden Ehingen zu leichten Toren ein. In der 50. Minute stand es bereits 29:23 – die SG versuchte weiterhin, sich noch einmal heranzukämpfen. Doch selbst in Überzahlsituationen gelang es der SG nicht, Kapital daraus zu schlagen.

Individuell gibt’s Unterschiede

Im Gegenteil: Die Gastgeber zeigten ihre individuelle Klasse, nutzten die Fehler konsequent aus und zogen entscheidend davon. In der Schlussphase konnte der TV Ehingen den Vorsprung weiter ausbauen und setzte sich letztlich verdient mit 37:29 durch.

Trotz der Niederlage bleibt die Leistung der SG in der ersten Halbzeit nach dem frühen verletzungsbedingten Ausfall von Mika Philip positiv hervorzuheben.

Das Team

Tore für die SG Freudenstadt/Baiersbronn: Marcel Bauer 10, Patrick Sandelmann 7/1, Nico Käser 4, Hannes Benzing 3, Marco Nübel 3, Mika Philipp 2, Maximilian Baur, Paul Eisele, Sven Wissmann, Dominik Schwab, Lars Sandelmann, Tim Wissmann, Marc Wissmann, Max Zeibig.