Handball Oberliga: Für die „Füchse“ stehen die Wochen der Wahrheit stehen an

Der TV Weilstetten kämpft nicht nur in Langenau um den Verbleib in der Oberliga.

OBERLIGA MÄNNER HSG Langenau/Elchingen – TV Weilstetten (Samstag, 20 Uhr, Pfleghofhalle Langenau). 17:25 Punkte nach 21 Spieltagen - graues Mittelmaß jenseits von Gut und Böse möchte man meinen – doch weit gefehlt. Mit dieser nahezu ausgeglichenen Bilanz nehmen die Weilstetter den vorletzten Tabellenplatz in der Oberliga Württemberg ein und kämpfen deshalb in den verbleibenden fünf Partien gegen die HSG Langenau/Elchingen und die Kellerkinder SG H2Ku Herrenberg, TV Oeffingen, TSV Deizisau und SG Schozach-Bottwartal um das sportliche Überleben.

Das Lazarett lichtet sich so langsam

Nachdem es seit Mitte Januar mit Ausnahme der kurzen Fasnetspause Schlag auf Schlag für die „Lochenfüchse“ ging, war in der Vorwoche spielfrei. Eine geeignete Gelegenheit für das Trainerteam, um nach zuletzt nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Begegnungen in Klausur zu gehen, die Akkus wieder aufzuladen und zudem um die zuletzt aufgrund einiger Ausfälle vorhandenen eigenen Reihen wieder zu schließen. Denn vor allem im Rückraum sah es zuletzt aufgrund den Ausfällen von Maik Walz, Jan Bitzer und Florian Pawelka, Fynn Menzel personell äußerst dünn aus. Mit Ausnahme von dem auch noch für die A-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten aktiven Menzel (Sprunggelenksverletzung) werden alle Akteure am Samstag voraussichtlich wieder dabei sein.

Lesen Sie auch

Das wird ein Highlight, auf das wir uns freuen“

„Langenau/Elchingen spielt eine sehr gute Runde und agiert abgezockt. Dort ist die Halle immer voll, und es wird somit ein Highlight werden, auf das wir uns freuen“, blickt TVW-Trainer Felix Euchner voraus.