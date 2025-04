Handball Oberliga: „Füchse“ landen Kantersieg

OBERLIGA MÄNNER TV Oeffingen 1897 – TV Weilstetten 27:39 (14:18). Nach zuletzt mehreren knappen Ausgängen meist zu Lasten der “Füchse“ nahmen diese im Kellerkracher den TV Oeffingen mit 39:27 auseinander. Zu Beginn sah wenig nach einem TVW-Kantersieg aus. Ganz im Gegenteil, meist gab Oeffingen, wenn auch nur mit einem Tor Vorsprung, den Ton an. Erst nach dem 11:12 (23.) nahm Weilstettten an Fahrt auf und zog dann bis zum Seitenwechsel auf 18:14 davon.

Einseitige Begegnung im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang war es über weite Strecken eine einseitige Begegnung, in der spätestens nach dem 28:19 von Raphael Forster nach 45 Minuten niemand mehr am Weilstettener Auswärtssieg zweifelte. Die Gäste hatten allerdings weiterhin Lust am Tore schießen und kamen so am Ende auf die herausragende Ausbeute von 39 Toren. TV Weilstetten: König, Deuringer; Ecker (12), Tadić, Pawelka (5), Schiess (1), Walter, Weckenmann (2), Forster (4), Herrmann (2), Gräber (5), Witt, Funke (8), Gebhardt.