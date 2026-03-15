Handball Oberliga: Ein Krimi ohne Happy End für den TSV Altensteig

Altensteig und Leonberg liefern sich in der Handball-Oberliga ein temporeiches Duell – mit bitterem Ausgang für den TSV.
Manchmal entscheidet im Handball kein System und keine Statistik – sondern ein einziger Moment. In der Eichwaldhalle lieferten sich Altensteig und Leonberg über 60 Minuten ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende fehlten dem TSV jedoch genau diese entscheidenden Szenen, die ein Spiel kippen lassen. Gegen den SV Leonberg/Eltingen unterlag Altensteig in einem intensiven Oberliga-Duell denkbar knapp mit 31:32 (18:19).