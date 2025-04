Die SG Freudenstadt/Baiersbronn steht in der Handball-Oberliga BW vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe beim TV Ehingen.

Im Endspurt der Oberliga Südbaden trifft die SG Freudenstadt/Baiersbronn nach der Niederlage gegen Herbolzheim auf den TV Ehingen.

Für die Schwarzwälder wäre es eigentlich die letzte Auswärtsfahrt in der laufenden Saison gewesen, doch aufgrund des Verlegungsspiels gegen die SG Scutro ist es nun die vorletzte Reise ins Badische. Die Gastgeber empfangen die Spielgemeinschaft am Samstag um 20 Uhr in der Eugen-Schädler-Halle (Mühlhausen-Ehingen).

Auch die Rollen in diesem Spiel sind klar verteilt: Die Gastgeber kommen aus einer starken Serie von acht ungeschlagenen Partien, lediglich gegen den Tabellenzweiten aus Konstanz musste der TVE die Punkte teilen (29:29).

Motto: Den Favoriten ärgern

Die SG Freudenstadt/Baiersbronn ist sich ihrer Underdog-Position bewusst und möchte alles dransetzen, den Favoriten zu ärgern. Dass dies durchaus möglich ist, zeigte bereits das Hinspiel, in dem die Schwarzwälder lange auf Augenhöhe agierten, ehe sich der TV Ehingen entscheidend absetzen konnte. Die gewohnte Heimstärke wird der Dropuljić-Sieben allerdings nicht helfen, daher gilt es, auch auswärts endlich die eigentlichen Stärken abzurufen.

Für die Partie stehen dem Trainerteam weder Christian Gubler noch Dražen Dropuljić zur Verfügung. Letztgenannter hatte sich nach einem kurzen Comeback gegen die SG Kenzingen/Herbolzheim erneut an der Schulter verletzt und wird – genau wie Christian Gubler – für den Rest der Saison ausfallen.

Trainer Mario Dropuljić fordert volle Konzentration

Der Anspruch von Trainer Mario Dropuljić ist klar: „Wir wollen uns vor allem auf uns konzentrieren und die verbleibenden Spiele nutzen, um die eigenen Schwächen, die uns immer wieder knappe Niederlagen beschert haben, zu minimieren.“

Das Team freut sich erneut auf die Unterstützung der Fans, die in den letzten Wochen trotz der sportlichen Herausforderungen immer hinter der Mannschaft standen. Die Partie findet am Samstag um 20 Uhr in der Eugen-Schädler-Halle (Mühlhausen-Ehingen) statt.