Die deutschen Handballer fallen bei der Pleite gegen Island in alte Muster zurück. Ein DHB-Neuling macht Mut, dass die Medaillen-Mission bei der EM dennoch gelingen könnte - wenn er ein Ticket erhält.
München - EM-Tickets wollte Handball-Bundestrainer Alfred Gislason nach dem ernüchternden Auftritt gegen sein Heimatland Island noch nicht verteilen. Dazu ist es bis zur offiziellen Kadernominierung am 18. Dezember noch zu lange hin. Ein Name drängt sich nach der Lehrgangswoche in Bayern trotzdem auf: Abwehrspezialist Tom Kiesler vom VfL Gummersbach überzeugte fast als einziger DHB-Profi durchweg. "Wahrscheinlich mit der beste Spieler", lobte Juri Knorr den Neuling im Nationalteam.