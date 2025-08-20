Handball: Neue Hürden und alte Ziele beim VfL Nagold

Selten war beim VfL Nagold eine Saison so schwer einzuschätzen wie diesmal.
Die sportlichen Ziele sind bei den Handballerinnen des VfL Nagold schnell gefunden: Auch in der dritten Verbandsliga-Saison steht der Klassenerhalt über allem. „Ich hätte gerne frühzeitig mit dem Abstieg nichts mehr zu tun“, sagt Coach Markus Renz. Und dann wagt er doch noch, etwas offensivere Saisonziele zu formulieren: Zu Hause wolle man mehr Punkte holen als in der vergangenen Saison. Und überhaupt wollen die VfL-Frauen eigentlich natürlich „am liebsten jedes Spiel gewinnen“.