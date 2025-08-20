Handball: Neue Hürden und alte Ziele beim VfL Nagold

Die sportlichen Ziele sind bei den Handballerinnen des VfL Nagold schnell gefunden: Auch in der dritten Verbandsliga-Saison steht der Klassenerhalt über allem. „Ich hätte gerne frühzeitig mit dem Abstieg nichts mehr zu tun“, sagt Coach Markus Renz. Und dann wagt er doch noch, etwas offensivere Saisonziele zu formulieren: Zu Hause wolle man mehr Punkte holen als in der vergangenen Saison. Und überhaupt wollen die VfL-Frauen eigentlich natürlich „am liebsten jedes Spiel gewinnen“.

Da reden all die anderen Teams ein gehöriges Wörtchen mit. Die Staffel 3, in der der VfL Nagold nun gelandet ist, setzt sich komplett neu zusammen. „Die neue Saison ist für mich echt schwer einzuschätzen“, sagt Renz. Nach der Fusion der Verbände zum Baden-Württembergischen Handballverband (BWHV) hätten die Relegationsspiele zwar schon gezeigt, dass die Vereine aus Baden und Südbaden leistungsmäßig nicht ganz das Niveau der gleichklassigen Vereine aus Württemberg erreichen. Doch wirklich belastbar ist dieser Eindruck nicht.

Gegner komplett unbekannt

Etwa die Hälfte der Nagolder Gegnerinnen stammen aus badischen Gefilden, sind also für den VfL komplett unbekannt. „Es bleibt abzuwarten, wie stark diese Teams wirklich sind“, sagt der Nagolder Coach. Jede andere Aussage wäre reine Spekulation. Aber nicht nur wegen der neuen Teams in der neuen Staffel ist es schwer abzuschätzen, auf welchem Niveau sich der VfL Nagold zum Saisonstart befinden wird. Auch in der Mannschaft musste sich in der Vorbereitung einiges neu fügen.

Das Verletzungspech bleibt den Frauen treu. Bereits in der vergangenen Saison musste Großteils auf Marlen Dengler und Luisa Eipper verzichtet werden. „Marlen ist immerhin wieder im Training“, freut sich Renz. Luisa Eipper dagegen fällt weiter als Spielerin aus – und wird im Rückraum mit ihrer Durchschlagskraft im Angriff schwer vermisst.

Knie-OP bei Spielmacherin

Besonders scherwiegend ist ein weiterer Verlust: Mit Sophie Reime steht eine absolute Führungsspielerin nicht zur Verfügung. Die Nagolder Spielmacherin muss sich in diesen Tagen einer Knie-OP unterziehen. Die ganze Saison wird Reime wohl ausfallen. Das stellt den VfL vor große Herausforderungen, schließlich ist Sophie Reime seit Jahren Dreh- und Angelpunkt des Nagolder Angriffsspiels. So gilt es also schon in der Vorbereitung neue Lösungen zu finden, neue Abläufe zu trainieren und auch Spielerinnen flexibel auf unterschiedlichen Positionen einzusetzen. Das braucht Zeit.

Zuwachs aus der Jugend

Dabei kommt dem Team zugute, dass sich am eigentlichen Kader gar nicht viel verändert hat. Mit Cara Klenk und Lisa Weiß haben sich zwei Spielerinnen verabschiedet. Von außen kommt voraussichtlich keine Verstärkung, dafür aber werden einige Jugendspielerinnen nachrücken, die allesamt auch noch in Jugendteams des VfL Nagold auf Punktejagd gehen werden. Aus der A-Jugend unterstützen das Frauen-Team: Annemie Gauss, Karoline Wolf, Nathalia Lorenz, Sarai Brösamle und Janina Hehr. Zudem wird Maxie Tietze aus der B-Jugend auch erste Erfahrungen im Frauenkader sammeln. Schritt für Schritt sollen sie an das Aktivenniveau herangeführt werden. Das ist freilich für Nagolder Verhältnisse hoch, bei einer Mannschaft in der Verbandsliga. Und der Unterbau einer zweiten Mannschaft in einer niedrigeren Liga fehlt.

Thillmann kehrt zurück

Markus Renz, der in der vergangenen und in dieser Saison zusätzlich auch die weibliche B-Jugend coacht, hält große Stücke auf den handballerischen Nachwuchs des VfL. „Das Potential ist definitiv vorhanden“, sagt er. Neben dem Klassenerhalt ist das dann auch ein weiteres Ziel der Saison: Die Integration der Jugendspielerinnen und dass man als Kader und Team weiter zusammenwächst. Die ersten gemeinsamen Trainingsabende und Testspiele stimmen hier durchaus hoffnungsvoll. Zudem freut man sich über eine Rückkehrerin: Anika Thillmann wird das Torhüterinnen-Gespann verstärken. Eine echtes Nagolder Eigengewächs, Jahrgang 2003.

Handballerisch will Renz sein Team in der Defensive festigen. „Die Abwehrquote verbessern und in Kooperation mit einer guten Torhüterleistung die Angriffsreihen der Gegnerinnen zur Verzweiflung bringen“ – das wäre so ganz nach dem Geschmack des Trainers. Vor allem, wenn aus dieser starken Defensive heraus auch noch Gegenstoßtore erzielt werden.

Weiter Auswärtsfahrten

Bei allem sportlichen Ehrgeiz und den großen Herausforderungen, vor denen der VfL Nagold in seiner dritten Verbandsliga-Saison steht, bringt Renz nicht zufällig noch ein weiteres Ziel aufs Tableau: Der Spaß darf nicht zu kurz kommen. „Sowohl im Training als auch in den Spielen wollen wir Spaß haben“, meint Renz. Das gelte sogar für die zum Teil langen Aufwärtsfahrten von bis zu zweieinhalb Stunden: „Die sollen und dürfen nicht zur Qual werden. Das müssen wir eher als Erlebnis annehmen.“