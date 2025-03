Handball: Mex Raguse kommt, zwei HBW-Spieler gehen

Der Handball-Zweitligist Balingen-Weilstetten treibt seine Personalplanungen für die neue Spielzeit weiter voran. Während der neue Rückraumspieler für zwei Jahre unterschrieben hat, verlassen Daniel Blomgren und Robert Timmermeister die „Gallier“ am Saisonende, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Die Personalplanungen für die kommende Spielzeit laufen beim HBW Balingen-Weilstetten weiterhin auf Hochtouren. Nachdem die Außen- und Kreispositionen bereits fix sind, arbeiten die Verantwortlichen nun an einem schlagkräftigen Rückraum. Axel Kromer, der seit Februar für den sportlichen Bereich verantwortlich ist, verkündete zwei weitere Personalentscheidungen.

Geschäftsführer Kromer ist von Raguse überzeugt

Während Mex Raguse von den Eulen Ludwigshafen bei den Galliern einen Vertrag über zwei Spielzeiten unterschrieben hat, wird Daniel Blomgren den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. „Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, Mex Raguse und seinen Berater davon zu überzeugen, dass der Wechsel nach Balingen für ihn der richtige und logische Schritt ist“, freute sich Geschäftsführer Axel Kromer nach der Vertragsunterzeichnung. „Mit seinen Qualitäten, die er in den letzten Jahren vor allem im Angriff gezeigt hat, sind wir überzeugt, dass er uns neue Impulse geben wird.“ Zudem passt Raguse hervorragend zu Spielmacher Elias Huber: „Da dürfen wir uns auf eine tolle Achse Rückraum Mitte/Rückraum links freuen“, so Kromer abschließend.

Shooter kommt aus dem Talentschuppen der Füchse Berlin

Der mehrfache Deutsche Jugendmeister stammt aus dem Talentschuppen der Füchse Berlin und stand dort bis 2018 unter Vertrag. Über die Stationen ASV Hamm-Westfalen und VfL Lübeck-Schwartau wechselte der 25-jährige Rückraumspieler zur Saison 2023/24 zu den Eulen Ludwigshafen. In seiner ersten Saison erzielte er insgesamt 183 Tore und landete damit auf Platz sieben der Torjägerliste. Auch in dieser Saison war Raguse bis zum elften Spieltag der wichtigste Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Eulen. 52 Tore hatte er bis zum Spiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau erzielt. In dieser Partie verdrehte er sich allerdings das Knie und musste bis vor Kurzem pausieren. Sein Comeback mit Kurzeinsätzen gab Raguse im Heimspiel gegen die Gallier. In den darauffolgenden Spielen gegen den TuS N-Lübbecke und den TV Großwallstadt erhielt er bereits wieder mehr Einsatzzeit und traf jeweils viermal.

HBW-Trainer Flohr freut sich auf den Neuzugang

„Ich freue mich sehr, dass sich mit Mex Raguse eine der beeindruckendsten Spielpersönlichkeiten der letzten Jahre in der zweiten Liga uns angeschlossen hat. Er verfügt im Angriff sowohl über Wurfstärke als auch über ein starkes Eins-gegen-Eins und kooperiert hervorragend mit seinen Mitspielern“, freute sich auch HBW-Coach Matthias „Matti“ Flohr über die Neuverpflichtung und betonte abschließend, dass Raguse auch charakterlich hervorragend in die Mannschaft passe.

Raguse sieht für ihn optimales Umfeld und Strukturen

„Ich bin mir sicher, dass Balingen für mich persönlich jetzt einfach der nächste logische Schritt ist, um mich sportlich weiterzuentwickeln“, sagte der Rückraum-Shooter, als alles in trockenen Tüchern war. Und weiter meinte Raguse, dass das Umfeld, die Strukturen und vieles mehr, wovon er sich vor Ort selbst ein Bild machen konnte, optimal zu ihm passen. Mit den Worten: „Ich freue mich auf den Sommer und schaue sehr positiv in die Zukunft“ verabschiedete sich der künftige Gallier wieder in Richtung Ludwigshafen.

Rhein-Neckar Löwen verlängern Leihe von Timmermeister nicht

Des Weiteren wird die Ausleihe von Robert Timmermeister von den Rhein-Neckar Löwen nicht weiter verlängert. „Natürlich hätten wir Robert gern bei uns gehalten. Er hat sich unter unserem Trainerteam so gut entwickelt, dass wir sehr gehofft und dafür gekämpft haben, dass sein Stammverein die Leihe an uns noch einmal um ein Jahr verlängert. Die Löwen haben aber zurecht auch erkannt, dass Robert inzwischen eine Qualität und Persönlichkeit hat, die auch ihnen helfen wird“, erklärte Kromer. Die „Zwischenstation“ Balingen sei für den Rückraumshooter genau das Richtige gewesen.

Blomgren geht auf eigenen Wunsch

Auch mit dem schwedischen Goalgetter Daniel Blomgren wären die Verantwortlichen und das Trainerteam gerne in die nächste Saison gegangen. „Daniel hat uns aber sehr frühzeitig darüber informiert, dass er seine Zelte nach einer Saison in Balingen wieder abbrechen möchte. Die Begründungen können wir nachvollziehen und konnten somit sehr frühzeitig auch nach Alternativen schauen.“, erklärte Kromer. Er betonte, dass der HBW stolz darauf sein könne, wie sich Timmermeister und Blomgren entwickelt haben. „Wir wünschen beiden alles Gute für die Zeit ab Sommer. Bis dahin freuen wir uns, Robert und Daniel noch bei uns zu haben“, so Kromer abschließend.