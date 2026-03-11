Handball: Marinovic bleibt bei den „Galliern“

Seit Juli des vergangenen Jahres ist der ehemalige Torhüter des HBW Balingen-Weilstetten, Nikola Marinovic, Teil des Balinger Trainerstabes. Mit seiner Erfahrung und seiner akribischen Trainingsarbeit hat er sehr schnell das Vertrauen der von ihm betreuten Torhüter gewonnen und die HBW-Verantwortlichen von seinem Können überzeugt. „Deshalb war es für uns auch keine Frage, den Vertrag von Niko über die Saison hinaus um zwei weitere Jahre zu verlängern“, verkündet HBW-Geschäftsführer Axel Kromer.

Der Ex-Nationalkeeper Österreichs wird von allen geschätzt Es war, als wäre der 49-jährige Nikola Marinovic nie weggewesen, als er vor wenigen Monaten zum ersten Mal wieder in die Balinger Halle kam. Obwohl seine Torhütertätigkeit (von 2009 bis 2011) bei den Galliern bereits mehr als ein Jahrzehnt zurücklag, fühlte er sich selbst von der ersten Minute an wie zu Hause. Der 169-fache österreichische Nationalkeeper ist bei seinen Torhütern, Trainerkollegen und den HBW-Fans gleichermaßen beliebt wie geschätzt. Seine ruhige Art, in Verbindung mit seiner akribischen Arbeitsweise, macht ihn sowohl neben der Platte beim Coaching als auch während der Spiele für die Bundesliga-Torhüter so wertvoll. Sein Wissen, sein Können und seine Erfahrung vermittelt Niko aber nicht nur den Jungs aus der ersten Mannschaft. Er betreut und trainiert auch die Keeper der Jung-Gallier und die Talente der JSG Balingen-Weilstetten.

Manager Kromer sieht Marinovic als „Trumpf“

„Niko macht einfach top Arbeit und hilft mit seinem immensen Netzwerk auch bei der Suche und Auswahl neuer Torhüter und Talente. Mit ihm zusammenzuarbeiten macht Spaß und wir versprechen uns von der Kontinuität auf dieser wichtigen Position sehr viel. Schon in dieser Saison haben wir bei Gesprächen mit unseren Torhütern und potenziellen Neuzugängen regelmäßig gehört, wie sehr die Personalie Marinovic einen Trumpf für den HBW darstellt“, ordnet Axel Kromer ein.

Auch der Nachwuchs profitiert

Als perspektivisch besonders wertvoll betrachten die HBW-Verantwortlichen auch die Tatsache, dass Marinovic sich große Mühe mit den Nachwuchstalenten gibt. Die Arbeit mit der HBW-Zukunft und die Kooperation mit den JSG-Nachwuchstrainern ist für Marinovic eine Herzensangelegenheit. „Niko und ich sind aktuell dabei, auch hier einen weiteren Schritt zu planen. Seit dieser Saison kommen ausgewählte Torhütertalente zu unseren separaten JSG-Torhüter-Trainingseinheiten. Im Sommer wollen wir auch den einen oder anderen Gallier-Torhütertag für ehrgeizige Torhüterinnen und Torhüter aus der Umgebung anbieten. Hier einen Schritt voraus zu sein, das ist das Ziel von Niko und uns allen“, so Nachwuchsboss Adrian Fuladdjusch.

Trainer Flohr freut sich auf die weitere Zusammenarbeit

Ähnlich wie HBW-Geschäftsführer Axel Kromer und Nachwuchskoordinator Adrian Fuladdjusch fand der Chef-coach Matthias Flohr, viel lobende Worte für seinen Torwarttrainer: „Ich freue mich, dass Nikola unser Trainer-Team auch in der neuen Saison bereichert. Er arbeitet sehr akribisch und macht alle Torhüter in unserem Verein besser. Mit seiner Expertise unterstützt er auch unsere Analysen der Abwehr-Torwart-Kooperation.“ „Ich freue mich sehr, den gemeinsamen Weg beim HBW Balingen-Weilstetten für weitere zwei Jahre fortzusetzen“, betonte Marinovic. Ihm sei die Entscheidung, den Vertrag zu verlängern, ziemlich leichtgefallen, da die Zusammenarbeit mit der sportlichen Führung und dem gesamten Trainerteam von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt sei. Er schätze besonders die offene Kommunikation und die positive Atmosphäre im gesamten Verein: „Das ist die Basis, um fokussiert arbeiten zu können. Mein Fokus liegt nun weiterhin darauf, unsere talentierten Torhüter weiterzuentwickeln, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und gemeinsam die nächsten sportlichen Ziele zu erreichen. Ich bin bereit für die kommenden Aufgaben!“