Handball: Marinovic bleibt bei den „Galliern“

Der Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat den Vertrag mit seinem Torwarttrainer um zwei weitere Jahre verlängert.
Seit Juli des vergangenen Jahres ist der ehemalige Torhüter des HBW Balingen-Weilstetten, Nikola Marinovic, Teil des Balinger Trainerstabes. Mit seiner Erfahrung und seiner akribischen Trainingsarbeit hat er sehr schnell das Vertrauen der von ihm betreuten Torhüter gewonnen und die HBW-Verantwortlichen von seinem Können überzeugt. „Deshalb war es für uns auch keine Frage, den Vertrag von Niko über die Saison hinaus um zwei weitere Jahre zu verlängern“, verkündet HBW-Geschäftsführer Axel Kromer.