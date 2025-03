Handball: Magnus Grupe wird ein „Gallier“

HBW-Geschäftsführer Axel Kromer hatte es in den vergangenen Tagen bereits angedeutet: Er steht in konkreten Verhandlungen mit einem adäquaten Partner für Elias Huber auf der Spielmacherposition. Zudem äußerte er seine Wunschvorstellung, diesen Spieler am liebsten noch für die laufende Saison verpflichten zu können.

Der Neue steht bereits gegen den TV Hüttenberg im Kader

Nun kann er Vollzug melden: Magnus Grupe, aktueller Junioren-Nationalspieler und bisher bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag, wechselt mit sofortiger Wirkung zum HBW Balingen-Weilstetten. Der 20-jährige Rückraumspieler wird bereits beim Nachholspiel gegen den TV Hüttenberg im Kader der Gallier stehen. „Wir haben uns schon sehr früh mit Magnus beschäftigt, mussten aber akzeptieren, dass die vertragliche Situation lange Zeit keinen Handlungsspielraum gegeben hat“, erklärte HBW-Geschäftsführer Kromer.

Grupe unterschreibt für diese Saison und weitere zwei Jahre

Diese Situation habe sich nun geändert, „und wir freuen uns, dass Magnus nicht nur per sofort, sondern insbesondere noch mindestens zwei weitere Jahre zu den Galliern gehören wird.“ Handballerisch und charakterlich bringe Magnus Grupe alles mit, meinte Kromer weiter, und er sei überzeugt, dass er der Mannschaft in kürzester Zeit wirklich helfen könne. „Er ist noch jung, aber unglaublich talentiert, und wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit“, zeigte sich Axel Kromer nach der Vertragsunterzeichnung sichtlich zufrieden.

Beachtliche Karriere schon in jungen Jahren

Dem Neu-Gallier Magnus „Mauni“ Grupe wurde das Handballspielen quasi in die Wiege gelegt, denn beide Elternteile waren aktive und erfolgreiche Handballspieler. Angefangen hat „Mauni“ bei den Minis der SG Leutershausen an der Bergstraße. Bereits in der C-Jugend wechselte er zu den Rhein-Neckar Löwen nach Mannheim. Noch während seiner A-Jugend-Zeit sammelte er regelmäßig Spielpraxis mit den Jung-Löwen in der 3. Liga. Sein Debüt in der stärksten Liga der Welt, der 1. Handball-Bundesliga, feierte Grupe am 2. Weihnachtsfeiertag 2022. Im Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen den ASV Hamm-Westfalen gelang ihm dann auch gleich sein erster Bundesligatreffer. Im Juni 2021 kam der inzwischen 20-jährige Spielmacher zu seinen ersten Einsätzen in der U17-Nationalmannschaft bei zwei Testspielen gegen Frankreich. In der deutschen U18-Auswahl avancierte er zum Stammspieler und gewann mit dem Team die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Montenegro. Zu Beginn der laufenden Saison 2024/25 wurde Grupe mit dem Ziel der Weiterentwicklung per Zweitspielrecht von den Rhein-Neckar Löwen an die Eulen Ludwigshafen ausgeliehen.

Zweitspielrecht für Eulen Ludwigshafen endet

Mit der sofortigen Vertragsauflösung zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Magnus Grupe endete das Zweitspielrecht automatisch, so dass Grupe bereits am Donnerstagabend im Nachholspiel der Gallier gegen den TV Hüttenberg auflaufen kann.

HBW-Trainer Matti Flohr sieht viel Potenzial beim Spielmacher

„Ich freue mich sehr, dass wir einen Leistungsträger der U21-Nationalmannschaft für unseren Weg begeistern konnten“, war auch HBW-Coach Matthias „Matti“ Flohr höchst erfreut, als alles in trockenen Tüchern war. Weiter betonte Flohr, dass Grupe sowohl in der Abwehr als auch im Angriff über eine hohe Spielintelligenz verfüge und ein enormes Entwicklungspotenzial habe. „Und dieses wollen wir gemeinsam beim HBW voll ausschöpfen.“

Der 20-Jährige freut sich auf Balingen

Nach der Vertragsunterzeichnung zeigte sich auch der Neuzugang selbst begeistert von seinem Wechsel nach Balingen. „Ich freue mich sehr, diese sportlich reizvolle Chance ab sofort bei einem familiären Traditionsclub wie dem HBW zu bekommen“, betonte Magnus Grupe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien sehr angenehm und vielversprechend gewesen, weshalb ihm die Entscheidung nicht schwergefallen sei. „Ich möchte die Mannschaft und den Verein mit voller Energie unterstützen und sehe hier gleichzeitig den nächsten Schritt in meiner sportlichen wie auch persönlichen Weiterentwicklung.“